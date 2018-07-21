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Трамп назвав незаконним таємний запис екс-адвокатом їх розмови

Трамп назвав незаконним таємний запис екс-адвокатом їх розмови

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп назвав немислимим той факт, що його екс-адвокат Майкл Коен вів прихований запис їхньої розмови. Про це він написав у суботу в Twitter, інформує УНН.

“Неможливо, що влада може увірватися в кабінет адвоката рано вранці — майже нечувано. Ще більш немислимо те, що адвокат записує на аудіо розмову з клієнтом — нечувано і, можливо, незаконно. Гарна новина полягає в тому, що ваш улюблений президент не зробив нічого поганого”, — написав Трамп.

20 липня газета The New York Times з посиланням на обізнаних осіб повідомила, що екс-адвокат Трампа Майкл Коен таємно записав телефонну розмову з ним з приводу виплат колишній фотомоделі журналу Playboy. Аудіозапис, зроблений, за даними газети, за два місяці до президентських виборів в 2016 році, був вилучений в квітні нинішнього року під час обшуку офісу юриста в рамках розслідування причетності Коена до спроб не допустити поширення компрометуючої Трампа інформації напередодні президентських виборів.

Особистий юрист Трампа Рудольф Джуліані, за повідомленням The New York Times, підтвердив факт телефонної розмови Коена і Трампа, однак при цьому додав, що виплат фактично не проводилося. Він підкреслив, що тривалість запису — менше двох хвилин, і він підтверджує, що Трамп не робив нічого незаконного.

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 липня 2018 р.

Як повідомляв УНН, Трамп назвав лицемірами тих, хто критикує його за м’якість у ставленні до Путіна.

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