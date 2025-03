Трамп назвал незаконной тайную запись экс-адвокатом их разговора

“Немыслимо, что власти могут ворваться в кабинет адвоката рано утром — почти неслыханно. Еще более немыслимо то, что адвокат записывает на аудио разговор с клиентом — неслыханно и, возможно, незаконно. Хорошая новость заключается в том, что ваш любимый президент не сделал ничего плохого”, — написал Трамп.

20 июля газета The New York Times со ссылкой на осведомленных лиц сообщила, что экс-адвокат Трампа Майкл Коэн тайно записал телефонный разговор с ним по поводу выплат бывшей фотомодели журнала Playboy. Аудиозапись, сделанная, по данным газеты, за два месяца до президентских выборов в 2016 году, была изъята в апреле нынешнего года во время обыска офиса юриста в рамках расследования причастности Коэна к попыткам не допустить распространения порочащей Трампа информации в канун президентских выборов.

Личный юрист Трампа Рудольф Джулиани, по сообщению The New York Times, подтвердил факт телефонного разговора Коэна и Трампа, однако при этом добавил, что выплат фактически не производилось. Он подчеркнул, что продолжительность записи — менее двух минут, и она подтверждает, что Трамп не делал ничего незаконного.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 липня 2018 р.

