AP рассказал подробности о личности похитителя самолета в Сиэтле

29-летний Ричард Рассел использовал буксировочный тягач для того, чтобы вывести самолет на взлетно-посадочную полосу, после чего он перебрался в кабину пилота и ему удалось поднять самолет в воздух.

Власти пока что не знают, откуда у Рассела были навыки управления самолетом и как он смог сделать несколько петель перед крушением воздушного судна. Он разбился спустя час после вылета. Самолет сопровождали истребители F-15C, поднятые по тревоге с авиабазы в Портленде, но, по словам источников AP, боевые самолеты непричастны к крушению угнанного воздушного судна.

Как сообщал УНН, СМИ опубликовали запись разговора похитителя самолета в Сиэтле с диспетчером.