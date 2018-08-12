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AP рассказал подробности о личности похитителя самолета в Сиэтле

Киев • УНН

 • 9165 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Похититель самолета Bombardier Q400 в Сиэтле 3,5 года работал в авиакомпании Horizon Air и обладал разрешением на нахождение в воздушных судах, хотя и не был лицензированным пилотом, сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти, передает УНН.

AP рассказал подробности о личности похитителя самолета в Сиэтле

29-летний Ричард Рассел использовал буксировочный тягач для того, чтобы вывести самолет на взлетно-посадочную полосу, после чего он перебрался в кабину пилота и ему удалось поднять самолет в воздух.

Власти пока что не знают, откуда у Рассела были навыки управления самолетом и как он смог сделать несколько петель перед крушением воздушного судна. Он разбился спустя час после вылета. Самолет сопровождали истребители F-15C, поднятые по тревоге с авиабазы в Портленде, но, по словам источников AP, боевые самолеты непричастны к крушению угнанного воздушного судна.

Как сообщал УНН, СМИ опубликовали запись разговора похитителя самолета в Сиэтле с диспетчером.

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