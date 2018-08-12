AP розповіло подробиці про особу викрадача літака в Сіетлі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Викрадач літака Bombardier Q400 в Сіетлі 3,5 роки працював в авіакомпанії Horizon Air і володів дозволом на знаходження в повітряних суднах, хоча і не був ліцензованим пілотом, повідомляє Associated Press з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
29-річний Річард Рассел використовував буксирувальний тягач для того, щоб вивести літак на злітно-посадкову смугу, після чого він перебрався в кабіну пілота і йому вдалося підняти літак у повітря.
Влада поки що не знає, звідки у Рассела були навички керування літаком і як він зміг зробити кілька петель перед катастрофою повітряного судна. Він розбився через годину після вильоту. Літак супроводжували винищувачі F-15C, підняті по тривозі з авіабази в Портленді, але, за словами джерел AP, бойові літаки непричетні до краху викраденого повітряного судна.
Як повідомляв УНН, ЗМІ опублікували запис розмови викрадача літака в Сіетлі з диспетчером.