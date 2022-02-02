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15 марта, 19:03 • 102141 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 132970 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 117897 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 111874 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 101773 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 99832 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 86834 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 119783 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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“Антивирус” от ARX Life - помощь от пневмоний

“Антивирус” от ARX Life - помощь от пневмоний

Киев • УНН

 • 12167 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сovid- 19 к сожалению, не сбавляет обороты, и болеют даже вакцинированные люди. В качестве дополнительной защиты компания ARX Life предлагает программу страхования жизни “Антивирус”, успешно зарекомендовавшую себя с начала панедмии, передает УНН.

Продукт предлагает защиту от всех видов пневмоний, доступен как физлицам, так и корпоративным клиентам, легко приобретается онлайн. Кроме того,в полисе появилось обновление — защита от риска “анафилактический шок” и “отек Квинке”, возникших в течение 24 часов после проведения вакцинации*

Выплата — 100 %

Что еще предлагает Антивирус?

• Cтрахование на случай заболевания “пневмония” любого характера (бактериальная, атипичная, вирусная, в том числе вызванная COVID-19) с проведенной госпитализацией и стационарным лечением.
Выплата — 100% от страховой суммы;

• Страхование при наступлении заболевания “пневмония” любого характера (бактериальная, атипичная, вирусная, в том числе вызванная COVID-19) с проведенным амбулаторным лечением.
Выплата — 25% от страховой суммы;

• Страхование на случай преждевременного ухода из жизни по любой причине. Выплата — 100 % от страховой суммы.

Застраховаться могут люди в возрасте от 1 до 59 лет, которые не болеют диабетом и не имеют злокачественных новообразований. Страховая сумма выбирается на усмотрение клиента (от 10 до 50 000 грн). Также можно самостоятельно выбрать срок действия договора: 3 месяца и 6 месяцев.

При оформлении договора не требуется сдачи ПЦР теста, так же, как и для выплаты, поскольку выплата осуществляется по факту заболевания пневмония (а не только COVID-19).Покрытие по риску “Заболевание” начинает действовать через 14 дней с момента подписания договора.

Компания страхования жизни ARX Life вошла с ТОП-5 по уровню надежности среди 19 страховых компаний Украины. В ноябре 2021 “Стандарт-Рейтинг” присвоил компании ARX Life самый высокий рейтинг финансовой надежности- уровень uaААА по национальной шкале. Страховщик с рейтингом uaААА характеризуется исключительно высокой финансовой устойчивостью по сравнению с другими украинскими страховщиками.

*Заболевание, возникшее в течение суток (24 часа) в результате проведения вакцинации Застрахованного лица от COVID при условии проведения вакцинации с применением вакцины, внесенной в Государственный реестр лекарственных средств Украины и соответствующее регистрационное удостоверение относительно такой вакцины является действующим на дату такой вакцинации.

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