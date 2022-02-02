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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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“Антивірус” від ARX Life - допомога від пневмоній

“Антивірус” від ARX Life - допомога від пневмоній

Київ • УНН

 • 12167 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Соvid-19 на жаль, не зменшує обертів, і хворіють навіть вакциновані люди. Як додатковий захист компанія ARX Life пропонує програму страхування життя “Антивірус”, що успішно зарекомендувало себе від початку пандемії, передає УНН.

Продукт пропонує захист від усіх видів пневмоній, доступний як фізичним особам, так і корпоративним клієнтам, його легко придбати онлайн. Крім того, у полісі з’явилося оновлення — захист від ризику “анафілактичний шок” та “набряк Квінке”, що виникли протягом 24 годин після проведення вакцинації*

Виплата — 100%

Що ще пропонує Антивірус?

• Страхування на випадок захворювання “пневмонія” будь-якого характеру (бактеріальна, атипова, вірусна, у тому числі викликана COVID-19) з проведеною госпіталізацією та стаціонарним лікуванням.
Виплата — 100% страхової суми;

• Страхування при настанні захворювання “пневмонія” будь-якого характеру (бактеріальна, атипова, вірусна, у тому числі викликана COVID-19) з проведеним амбулаторним лікуванням.
Виплата — 25% від страхової суми;

• Страхування на випадок передчасного відходу з життя з будь-якої причини. Виплата — 100% від страхової суми.

Застрахуватися можуть люди віком від 1 до 59 років, які не хворіють на діабет і не мають злоякісних новоутворень. Страхова сума вибирається на розсуд клієнта (від 10 до 50 000 грн). Також можна самостійно вибрати термін дії договору: 3 місяці та 6 місяців.

При оформленні договору не потрібно здавати ПЛР тесту, так само, як і для виплати, оскільки виплата здійснюється за фактом захворювання на пневмонію (а не тільки COVID-19). Покриття за ризиком “Захворювання” починає діяти через 14 днів з моменту підписання договору.

Компанія страхування життя ARX Life увійшла із ТОП-5 за рівнем надійності серед 19 страхових компаній України. У листопаді 2021 року “Стандарт-Рейтинг” привласнив компанії ARX Life найвищий рейтинг фінансової надійності — рівень uaААА за національною шкалою. Страховик із рейтингом uaААА характеризується виключно високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками.

*За умови проведення вакцинації із застосуванням вакцини, внесеної до Державного реєстру лікарських засобів України та відповідне реєстраційне посвідчення щодо такої вакцини є чинним на дату такої вакцинації.

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