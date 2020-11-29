Антитела к COVID-19 защищают от повторного заражения - эпидемиолог
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. У людей с антителами риск быть источником инфекции и заразиться самим несравненно ниже. Об этом в интервью УНН рассказал профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов.
"У людей с антителами несравненно ниже риск быть источником инфекции и заразиться самим. То есть, если вы к себе на остров пускаете только тех, кто с антителами, никакой вспышки у вас уже не будет. Потому что приезжают люди, которые не выделяют вирус - у них уже есть антитела. Здесь даже вопросов никаких на эту тему нет. Человек может чувствовать себя спокойно: он не будет причиной заражения своих близких", - рассказал Фаворов.
Именно поэтому, по мнению эпидемиолога, ИФА-тестирование на антитела имеет ключевое значение для тех, кто контактирует с большим количеством людей или больными COVID-19.
"Анализ на антитела имеет ключевое значение для врачей, например, полицейских, священников. Антитела показывают, что у них уже есть внутренняя защита, и они могут работать на кризисных направлениях. Они могут идти обслуживать больных COVID-19. В случае вспышки в закрытом коллективе туда должны идти люди, у которых есть антитела", - отметил Фаворов.
Напомним, что выявить наличие антител к коронавирусу можно с помощью ИФА-теста.