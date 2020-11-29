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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 18539 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 77962 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 100658 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116846 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151862 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Антитела к COVID-19 защищают от повторного заражения - эпидемиолог

Антитела к COVID-19 защищают от повторного заражения - эпидемиолог

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. У людей с антителами риск быть источником инфекции и заразиться самим несравненно ниже. Об этом в интервью УНН рассказал профессор, доктор медицинских наук, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии Михаил Фаворов.

"У людей с антителами несравненно ниже риск быть источником инфекции и заразиться самим. То есть, если вы к себе на остров пускаете только тех, кто с антителами, никакой вспышки у вас уже не будет. Потому что приезжают люди, которые не выделяют вирус - у них уже есть антитела. Здесь даже вопросов никаких на эту тему нет. Человек может чувствовать себя спокойно: он не будет причиной заражения своих близких", - рассказал Фаворов.

Именно поэтому, по мнению эпидемиолога, ИФА-тестирование на антитела имеет ключевое значение для тех, кто контактирует с большим количеством людей или больными COVID-19.

"Анализ на антитела имеет ключевое значение для врачей, например, полицейских, священников. Антитела показывают, что у них уже есть внутренняя защита, и они могут работать на кризисных направлениях. Они могут идти обслуживать больных COVID-19. В случае вспышки в закрытом коллективе туда должны идти люди, у которых есть антитела", - отметил Фаворов.

Напомним, что выявить наличие антител к коронавирусу можно с помощью ИФА-теста.

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