Антитіла до COVID-19 захищають від повторного зараження - епідеміолог

“У людей з антитілами незрівнянно нижчий ризик бути джерелом інфекції та заразитися самим. Тобто, якщо ви до себе на острів пускаєте тільки тих, хто з антитілами, ніякої спалаху у вас вже не буде. Тому що приїжджають люди, які не виділяють вірус — у них вже є антитіла. Тут навіть питань ніяких на цю тему немає. Людина може почувати себе спокійно: вона не буде причиною зараження своїх близьких”, — розповів Фаворов.

Саме тому, на думку епідеміолога, ІФА-тестування на антитіла має ключове значення для тих, хто контактує з великою кількістю людей або хворими на COVID-19.

“Аналіз на антитіла має ключове значення для лікарів, наприклад, поліцейських, священників. Антитіла показують, що у них вже є внутрішній захист, і вони можуть працювати на кризових напрямках. Вони можуть йти обслуговувати хворих на COVID-19. У разі спалаху в закритому колективі туди повинні йти люди, у яких є антитіла”, — зазначив Фаворов.

Нагадаємо, що виявити наявність антитіл до коронавірусу можна за допомогою ІФА-тесту.