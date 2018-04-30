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Антитеррористическая операция выполнила поставленные задачи - Порошенко

Киев • УНН

 • 8506 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. Антитеррористическая операция в течение четырех лет выполнила свои задачи. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

Антитеррористическая операция выполнила поставленные задачи - Порошенко

"За 4 года благодаря общенациональной солидарности, мужества и патриотизма всего украинского народа Антитеррористическая операция выполнила поставленные задачи", - подчеркнул Президент.

По словам главы государства, введение АТО в 2014-м позволило в короткие сроки привести в соответствующий боевое состояние все имеющиеся к тому времени возможности сектора обороны и безопасности.

"Формат АТО свое время позволил разрушить планы Кремля навязать миру положения, в Украине состоялся "государственный переворот". С первых дней АТО планы России были разрушены, а в Украине было обеспечено свободное волеизъявление граждан на выборах, которые проходили в условиях агрессии РФ", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщил Президент Украины Петр Порошенко, сегодня, 30 апреля, формат АТО изменился на операцию Объединенных сил.

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