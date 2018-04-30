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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 16889 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Антитерористична операція виконала поставлені завдання - Порошенко

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. Антитерористична операція протягом чотирьох років виконала свої завдання. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

Антитерористична операція виконала поставлені завдання - Порошенко

“За 4 роки завдяки загальнонаціональній солідарності, мужності та патріотизму усього українського народу Антитерористична операція виконала поставлені завдання”, — наголосив Президент.

За словами глави держави, запровадження АТО у 2014-му дозволило у короткі терміни привести у відповідний бойовий стан усі наявні на той час можливості сектора оборони і безпеки.

“Формат АТО свого часу дозволив зруйнувати плани Кремля нав’язати світові тези, що в Україні відбувся „державний заколот“. З перших днів АТО плани Росії були зруйновані, а в Україні було забезпечене вільне волевиявлення громадян під час виборів, які проходили в умовах агресії РФ”, — підкреслив він.

Нагадаємо, як повідомив Президент України Петро Порошенко, сьогодні, 30 квітня, формат АТО змінився на операцію Об’єднаних сил.

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