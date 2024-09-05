Антикоррупционный провал: САП обжаловала отмену подозрения Грановскому

Недавно Высший антикоррупционный суд фактически "развалил" еще одно дело антикоррупционеров и отменил подозрение бывшему нардепу Александру Грановскому. Специализированная антикоррупционная прокуратура поспешила исправить ошибки и обжаловала это решение, пишет УНН.

НАБУ с оглаской объявило о подозрении Александру Грановскому еще в октябре 2022 года. В своем пресс-релизе антикоррупционеры сразу заявили, что "народный депутат Украины VIII созыва организовал схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных" Однако, за 2,5 года детективы так и не нашли достаточно доказательств и 20 августа ВАКС отменил сообщение о подозрении Грановскому.

Прокурором 23.08.2024 подана апелляционная жалоба на постановление следственного судьи от 20.08.2024 об отмене сообщения о подозрении указанному вами в запросе лицу, - говорится в ответе САП на запрос УНН.

В то же время, в антикоррупционной прокуратуре отказались назвать прокуроров по делу Грановского, сославшись на тайну следствия. Однако, как известно, тайной досудебного расследования являются фактические данные об обстоятельствах совершения противоправных действий, о планах проведения тех или иных следственных действий, по уже проведенных следственных действий, а не список прокуроров, осуществляющих надзор за соблюдением законов в уголовном производстве.

Это далеко не единичный случай, когда дела антикоррупционеров разваливаются в суде. Еще одним наглядным примером являются дела антикоррупционеров против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Он неоднократно заявлял о том, что детективы однобоко относились к делу против него из-за политической заангажированности. Оба дела против него развалились в судах, однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Похоже, подобная ситуация будет и с делом НАБУ против экс-министра агрополитики Николая Сольского, которого обвинили в том, что он восемь лет назад способствовал ветеранам АТО в приватизации земельных участков в Сумской области. По мнению детективов, эти земли были в пользовании Национальной аграрной академии (НААН) и не могли быть приватизированными.

Однако версию детективов опроверг Верховный суд, который постановил отсутствие прав НААН на эти земли, а также эксперты, которые исследовали историческую хронологию этих земель аж с 50-х годов прошлого века и также отметили, что эти земли никак не могли попасть в земельный банк НААН.

Вероятно, долгое время НААН мог пользоваться землей, которую самозахватил и считал ее своей. Об этом свидетельствуют в частности материалы некоторых уголовных производств, где сотрудники НААН обвинялись в самозахвате инкриминируемых Сольскому и ветеранам АТО земель. Эти земли НААН сдавал в скрытую аренду фермерам для выращивания их урожаев, хотя это прямо запрещено делать.



Поэтому сейчас главная интрига дела НАБУ против экс-министра Сольского - смогут ли детективы доказать свое предположение, что земли действительно находились в пользовании НААН. Если не смогут, а вероятность велика - экс-министр будет оправдан.