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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 08:55  •  22309 просмотра

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Тарас Загородний считает, что НАБУ сначала должно пройти аудит и показать результаты работы. Создание собственного экспертного учреждения для НАБУ может привести к экспертизам сомнительного качества.

Создание отдельного экспертного учреждения для Национального антикоррупционного бюро Украины позволит детективам «клепать» экспертизы неизвестного качества. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог Тарас Загородний.

«Что значит свое экспертное учреждение? То есть они будут себе клепать экспертизы? Неизвестного качества. Я категорически против расширения без конкретных выводов», - отметил Загородний.

Он отметил, что для начала нужно провести аудит работы антикоррупционных органов и посмотреть на что они тратят средства и ресурсы.

«Когда они рассказывают, что им чего-то не хватает - надо провести аудит. Восемь лет работает бесконтрольная структура, показывает низкие результаты, замешана во многих скандалах, а теперь расширение?», - указывает политолог.

Контекст

Директор НАБУ Семен Кривонос продолжает настаивать на создании экспертного учреждения при Бюро.  

Эта идея была раскритикована в обществе. Критики создания нового экспертного учреждения при НАБУ обращают внимание на то, что международные эксперты ранее высказывали сомнения относительно объективности экспертиз, проведенных в рамках НАБУ.

Кроме того, детективов НАБУ часто разоблачают на «рисовании» нужных им судебных экспертиз. В частности они заказывают их у своих знакомых, а НАПК закрывает на это глаза.  А ненужные им экспертные заключения «сливают» и пытаются аннулировать, как было в деле экс-министра агрополитики Николая Сольского.

В общем, «рисование» экспертиз со стороны детективов часто приводит к оправдательным приговорам ВАКС. Как это произошло с делом оправданного экс-министра Владимира Омеляна и неоднократно закрытой «Роттердам+». Как заявляла адвокат Ирина Одинец, НАБУ проиграло в суде, потому что в течение расследования детективы по указанным делам «рисовали» судебные экспертизы в дружественных частных конторах, а затем ими безуспешно пытались подтвердить свои обвинения. Сам Владимир Омелян также отмечал, что детективы привлекали «сомнительных экспертов» во время расследования дела против него.

Учитывая неоднократные факты таких манипуляций, идея главы НАБУ Семена Кривоноса создать для бюро свое экспертное учреждение выглядит крайне настораживающей. В таком случае «нарисованных» экспертиз может стать в разы больше, а затем расследования НАБУ могут превратиться в заангажированные преследования вроде массового политического террора советского НКВД.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политикаКриминал и ЧП
natsionalnoe-antikorruptsionnoe-byuro-ukrainiНациональное антикоррупционное бюро Украины
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