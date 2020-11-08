"Антиконтрафактный рейд" в Донецкой области: изъяли "товара" на более чем 13,5 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Дружковке, Покровске и Торецке изъяли контрафактных сигарет и алкоголя на более чем 13,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.
"В общем правоохранители изъяли около более 330 ящиков сигарет, около 60 тысяч бутылок и более 570 тетрапаков алкогольной продукции на общую сумму более 13,5 млн гривен. Реализуя оперативную информацию, пограничники Краматорского отряда и сотрудники спецподразделения "Фантом" ГФС... провели санкционированные обыски в местах накопления контрафактной алкогольной и табачной продукции в городах Дружковка, Покровск и Торецк Донецкой области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам мероприятий выявлено контрафактные табачные изделия производства Молдовы, Беларуси, Украины и так называемой ДНР. Кроме этого, выявлено контрафактную алкогольную продукцию различных производителей с марками акцизного налога с признаками подделки.
Как сообщалось ранее в УНН, в Винницкой области разоблачили шесть подпольных цехов по производству алкоголя.