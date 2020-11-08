"Антиконтрафактный рейд" в Донецкой области: изъяли "товара" на более чем 13,5 млн гривен

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 19713 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 49313 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 68511 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 80594 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 92234 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Дружковке, Покровске и Торецке изъяли контрафактных сигарет и алкоголя на более чем 13,5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"В общем правоохранители изъяли около более 330 ящиков сигарет, около 60 тысяч бутылок и более 570 тетрапаков алкогольной продукции на общую сумму более 13,5 млн гривен. Реализуя оперативную информацию, пограничники Краматорского отряда и сотрудники спецподразделения "Фантом" ГФС... провели санкционированные обыски в местах накопления контрафактной алкогольной и табачной продукции в городах Дружковка, Покровск и Торецк Донецкой области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам мероприятий выявлено контрафактные табачные изделия производства Молдовы, Беларуси, Украины и так называемой ДНР. Кроме этого, выявлено контрафактную алкогольную продукцию различных производителей с марками акцизного налога с признаками подделки.

Как сообщалось ранее в УНН, в Винницкой области разоблачили шесть подпольных цехов по производству алкоголя.

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