"Антиконтрафактний рейд" на Донеччині: вилучили "товару" на понад 13,5 млн гривень

"Назагал правоохоронці вилучили близько понад 330 ящиків сигарет, близько 60 тисяч пляшок та понад 570 тетрапаків алкогольної продукції на загальну суму понад 13,5 мільйонів гривень. Реалізуючи оперативну інформацію, прикордонники Краматорського загону та співробітники спецпідрозлу "Фантом" ДФС... провели санкціоновані обшуки у місцях накопичення контрафактної алкогольної та тютюнової продукції у містах Дружківка, Покровськ та Торецьк Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за результатами заходів виявлено контрафактні тютюнові вироби виробництва Молдови, Білорусі, України та так званої ДНР. Крім цього, виявлено контрафактну алкогольну продукцію різних виробників з марками акцизного податку з ознаками підробки.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Вінницькій області викрили шість підпільних цехів з виробництва алкоголю.