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Антибиотики Украина импортирует преимущественно из Китая

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. В течение первых пяти месяцев 2019 антибиотиков в Украине больше всего поступает из Китая - на 11863 тыс. долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

Антибиотики Украина импортирует преимущественно из Китая

Удельный вес товаров из Китая в общей структуре импорта антибиотиков составила 75,16% (11863 тыс. долл.), на втором месте Испания - 6,62% (1045 тыс. долл.), Индия - 6,54% (1033 тыс. долл.), из других стран - 11,68% (1843 тыс. долл.). В 2018 году больше всего такой продукции импортировали из Китая (77,89% в 26065 тыс. долл.) и Индии (6,82% в 2282 тыс. долл.).

В то же время, в течение 2019 года, Украина больше всего такого товара экспортировала в Молдову - 42,11% стоимостью 24 тыс. долл., тогда как в 2018 году - в Германию (48,99% стоимостью 925 тыс. долл.).

Напомним, Китай является основным импортером костей, панцирей и ногтей с Украины.

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