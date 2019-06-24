Антибиотики Украина импортирует преимущественно из Китая

Удельный вес товаров из Китая в общей структуре импорта антибиотиков составила 75,16% (11863 тыс. долл.), на втором месте Испания - 6,62% (1045 тыс. долл.), Индия - 6,54% (1033 тыс. долл.), из других стран - 11,68% (1843 тыс. долл.). В 2018 году больше всего такой продукции импортировали из Китая (77,89% в 26065 тыс. долл.) и Индии (6,82% в 2282 тыс. долл.).



В то же время, в течение 2019 года, Украина больше всего такого товара экспортировала в Молдову - 42,11% стоимостью 24 тыс. долл., тогда как в 2018 году - в Германию (48,99% стоимостью 925 тыс. долл.).



Напомним, Китай является основным импортером костей, панцирей и ногтей с Украины.