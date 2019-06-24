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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Антибіотики Україна імпортує переважно з Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Протягом перших п'яти місяців 2019 року антибіотиків в Україну найбільше надходить з Китаю – на 11863 тис. дол. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної фіскальної служби.

Антибіотики Україна імпортує переважно з Китаю

Питома вага товарів з Китаю у загальній структурі імпорту антибіотиків становила 75,16 % (11863 тис. дол.), на другому місці Іспанія – 6,62% (1045 тис. дол.), Індія – 6,54% (1033 тис. дол.), з інших країн – 11,68% (1843 тис. дол.). У 2018 році найбільше такої продукції імпортували з Китаю (77,89% на 26065 тис. дол.) та Індії (6,82% на 2282 тис. дол.).

Водночас, протягом 2019 року, Україна найбільше такого товару експортувала до Молдови – 42,11% вартістю 24 тис. дол., тоді як у 2018 році – до Німеччини (48,99% вартістю 925 тис. дол.).

Нагадаємо, Китай є основним імпортером кісток, панцирів та нігтів з України. 

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