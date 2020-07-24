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"Антиалкогольные" меры в Литве оказались неэффективными

"Антиалкогольные" меры в Литве оказались неэффективными

Киев  •  УНН

 • 10734 просмотра

КИЕВ. 24 июля. УНН. Несмотря на введенные властями ограничения по потреблению алкоголя и повышение акцизов, привычки жителей Литвы существенно не изменились, демонстрирует исследование, проведенное учеными Вильнюсского университета. Об этом пишет "Литовский курьер", передает УНН.

По словам преподавателя факультета экономики и администрации бизнеса Вильнюсского университета Виты Карпушкене, данные за последние 12 месяцев показали, что усиленные меры не побуждали жителей отказаться от алкоголя.

"Количество лиц, не употребляющих алкоголь сокращалось, но можно было смягчить и сказать то, что количество пьющих увеличилась, а существенно привычки не меняются. Введенные меры не побуждали людей не пить в последние 12 месяцев, наши данные подтверждают этот факт", - заявила Карпушкене на пресс-конференции.

Целых 64% опрошенных за последние 12 месяцев потребляли алкоголь (в 2016 году - 57%), не пили - 34% (в 2016 году - 41%).

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При этом, Карпушкене подчеркнула, что тяжелые эпизоды с выпивкой стали реже.

Отмечается, что в 2018 году в Литве до 20 лет был повышен возраст, по достижению которого можно покупать алкоголь, был усилен контроль за рекламой алкоголя, повышенные акцизные сборы.

"Это уже третье исследование привычек употребления алкоголя, проведенное университетом. Опрос проводила компания рыночных и социологических исследований Baltijos tyrimai", - говорится в материале.

Отметим, многие эксперты считают, что антиалкогольные меры, особенно жесткие ограничения, не только не приводят к снижению уровня потребления алкоголя, но и наоборот - стимулируют потребителя искать пути, как "обойти" запрет. Поэтому, снижать "заинтересованность" населения в алкоголе советуют информационными, образовательными и разъясняющими методами.

В целом, уровень потребления алкоголя в мире за последние 27 лет вырос на 70%.

Напомним, что в феврале этого года издание World Population Review опубликовало рейтинг самых "пьющих" стран, и возглавила его Беларусь. Украина, кстати, в перечень ТОП-10 по уровню потребления алкоголя не попала.

Впрочем, по данным отечественного Госкомстата, одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки в среднем 1,2 тыс. грн в месяц.

Также напомним, что в ТОП-5 надежных производителей качественного алкоголя в Украине относятся ликеро-водочные компании, как "Баядера - Групп" (ТМ "Хлебный дар"), "Глобал Спиритс" (УДК) (ТМ "Хортица"), "ЛВН Лимитед" (ТМ" Немирофф"), ЛВЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малиновка") и ООО "Атлантис" (ТМ "Грин Дэй").

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