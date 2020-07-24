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"Антиалкогольні" заходи у Литві виявилися неефективними

"Антиалкогольні" заходи у Литві виявилися неефективними

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Попри запроваджені владою обмеження по споживанню алкоголю і підвищення акцизів, звички жителів Литви істотно не змінилися, демонструє дослідження, проведене вченими Вільнюського університету. Про це пише "Литовський кур'єр", передає УНН

За словами викладача факультету економіки і адміністрації бізнесу Вільнюського університету Віти Карпушкене, дані за останні 12 місяців показали, що посилені заходи не спонукали жителів відмовитися від алкоголю.

"Кількість осіб, які не вживають алкоголь скорочувалася, але можна було пом'якшити і сказати не те, що кількість тих, хто п'є збільшилася, а що істотно звички не змінюються. Введені заходи не спонукали людей не пити в останні 12 місяців, наші дані підтверджують цей факт", - заявила Карпушкене на пресконференції.

Аж 64% опитаних за останні 12 місяців споживали алкоголь (у 2016 році - 57%), не пили - 34% (у 2016 році - 41%).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рекомендації АМКУ у боротьбі з псевдогрузинським алкоголем неефективні.

При цьому, Карпушкене підкреслила, що тяжкі епізоди з випивкою стали рідшими.

Відзначається, що у 2018 році в Литві до 20 років був підвищений вік, після досягнення якого можна купувати алкоголь, був посилений контроль за рекламою алкоголю, підвищені акцизні збори.

"Це вже третє дослідження звичок вживання алкоголю, проведене університетом. Опитування проводила компанія ринкових і соціологічних досліджень Baltijos tyrimai", - сказано у матеріалі.

Відзначимо, багато експертів вважають, що антиалкогольні заходи, особливо жорсткі обмеження, не тільки не призводять до зниження рівня споживання алкоголю, а й навпаки - стимулюють споживача шукати шляхи, як "обійти" заборони. Тому, знижувати "зацікавленість" населення в алкоголі радять інформаційними, освітніми та роз'яснювальними методами.

В цілому, рівень споживання алкоголю у світі за останні 27 років зріс на 70%

Нагадаємо, що у лютому цього року видання World Population Review опублікувало рейтинг найбільш "питущих" країн, і очолила його Білорусь. Україна, до речі, до переліку ТОП-10 за рівнем споживання алкоголю не потрапила.

Втім, за даними вітчизняного Держстату, одна українська середньостатистична сім'я витрачає на алкогольні напої в середньому 1,2 тис. грн на місяць.

Також нагадаємо, що до ТОП-5 надійних виробників якісного алкоголю в Україні відносяться лікеро-горілчані компанії, як "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Прайм", "Житник", "Малинівка") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").

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