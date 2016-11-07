Анкара заявила о "непростом периоде" в отношениях с ЕС

По его словам, Анкара не воспринимает двойных стандартов в вопросе борьбы с терроризмом.

Турецкий министр также акцентировал внимание дипломатов на санкционирование властями стран ЕС акций сторонников "РПК", в том числе в Брюсселе. "Это результат двойных стандартов и отсутствии кругозора. Подобная позиция является ударом по отношениям Турции и ЕС, и это должны понимать в Европе", - подчеркнул О.Челик.

"Структуры ЕС должны пересмотреть свою позицию и отойти от двойных стандартов в связи с террористами" РПК ". Решение одной из судебных инстанций Бельгии о непризнании" РПК "террористической организацией является грубым нарушением Европейской конвенции о правах человека", - продолжил турецкий министр.

О.Челик также подчеркнул важность тесного взаимодействия в вопросе борьбы с терроризмом. По его словам, отношения Турции и ЕС "переживают непростой период".

Напомним, президент Турции Р. Эрдоган обвинил Европу в "пособничестве терроризму" через поддержку курдов.