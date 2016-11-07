Анкара заявила про "непростий період" у відносинах з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Європейський Союз повинен переглянути своє ставлення до діяльності "Робітничої партії Курдистану". Про це сказав міністр Туреччини у справах ЄС Омер Челік на зустрічі з послами європейських країн в Анкарі, передає УНН з посиланням на Аnadolu.
За його словами, Анкара не сприймає подвійних стандартів у питанні боротьби з тероризмом.
Турецький міністр також акцентував увагу дипломатів на санкціонуванні владою країн ЄС акцій прихильників "РПК", в тому числі в Брюсселі. "Це результат подвійних стандартів і відсутності кругозору. Подібна позиція є ударом по відносинах Туреччини і ЄС, і це повинні розуміти в Європі", - підкреслив О.Челік.
"Структури ЄС повинні переглянути свою позицію і відійти від подвійних стандартів у зв'язку з терористами "РПК". Рішення однієї з судових інстанцій Бельгії про невизнання "РПК" терористичною організацією є грубим порушенням Європейської конвенції про права людини", - продовжив турецький міністр.
О.Челік також наголосив на важливості тісної взаємодії в питанні боротьби з тероризмом. За його словами, відносини Туреччини і ЄС "переживають непростий період".
Нагадаємо, президент Туреччини Р.Ердоган звинуватив Європу в "пособництві тероризму" через підтримку курдів.