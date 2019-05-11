Анкара опровергла сообщения СМИ об отказе покупать российские С-400
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Покупка Анкарой систем С-400 у Москвы — "завершенное дело", другая информация ошибочна. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter главы отдела по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.
Таким образом он отреагировал на публикацию газеты Bild, которая со ссылкой на дипломатические источники сообщала, что власти Турции намерены пересмотреть сделку с Россией по С-400 из-за ухудшения экономической ситуации в стране и возможных санкций США. Алтун назвал информацию источников "ошибочной".
Напомним, Министерство обороны США готовится окончательно исключить Турцию из программы по созданию новых американских истребителей-бомбардировщиков F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400.