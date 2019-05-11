Анкара спростувала повідомлення ЗМІ про відмову купувати російські С-400
Київ • УНН
КИЇВ. 11 травня. УНН. Купівля Анкарою систем С-400 у Москви - "завершена справа", інша інформація помилкова. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Twitter глави відділу зі зв'язків з громадськістю адміністрації президента Туреччини Фахреттіна Алтуна.
Таким чином він відреагував на публікацію газети Bild, яка з посиланням на дипломатичні джерела повідомляла, що влада Туреччини має намір переглянути угоду з Росією по С-400 через погіршення економічної ситуації в країні і можливих санкцій США. Алтун назвав інформацію джерел "помилковою".
Нагадаємо, Міністерство оборони США готується остаточно виключити Туреччину з програми зі створення нових американських винищувачів-бомбардувальників F-35 в зв’язку з купівлею Анкарою російських зенітних ракетних систем С-400.