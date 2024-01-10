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Аниматоры, вкусности и подарки: "МХП-Громаді" поддержал рождественский экспресс для детей военных и ветеранов

Киев  •  УНН

10 январь 2024, 13:42  •  10596 просмотра

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30% мест бесплатно обеспечили детям военных из громад, на территориях которых Фонд осуществляет свою деятельность.

С 23 по 31 декабря в Киеве курсировали 8 рождественских поездов для малышей при поддержке благотворительного фонда "МХП-Громаді", передает УНН.

Детали

"Рождественские экспрессы" - это проект от Укрзализныци. В последнюю неделю декабря поезд перевез 1600 пассажиров с детьми. Среди них дети военных, а также погибших и раненых железнодорожников. На перроне пассажиров встречал сказочный ретропоезд на паровозной тяге. В вагонах ожидала развлекательная программа с аниматорами, вкусности и подарки.

"30% мест бесплатно обеспечили детям военных из громад, на территориях которых Фонд осуществляет свою деятельность. В частности, из Мироновки, Кагарлыка и Барышевки. Несмотря на воздушные тревоги, рождественские активности и вручение подарков состоялись по графику. Благодарны Укрзализныце за инициативу и возможность приобщиться к созданию новогодне-рождественской магии для детей", - сообщают в благотворительном фонде.

Напомним, украинские детишки получили от "МХП-Громаді" более 50 тыс. подарков к новогодним праздникам.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году.

Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.  

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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