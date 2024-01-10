Аніматори, смаколики та подарунки: "МХП-Громаді" підтримав різдвяний експрес для дітей військових і ветеранів

З 23 по 31 грудня у Києві курсували 8 різдвяних потягів для малечі за підтримки благодійного фонду "МХП-Громаді", передає УНН.

Деталі

"Різдвяні експреси" - це проєкт від Укрзалізниці. В останній тиждень грудня потяг перевіз 1600 пасажирів з дітьми. Серед них діти військових, а також загиблих і поранених залізничників. На пероні пасажирів зустрічав казковий ретропоїзд на паровозній тязі. У вагонах очікувала розважальна програма з аніматорами, смаколики та подарунки.

"30% місць безкоштовно забезпечили дітям військових з громад, на територіях яких Фонд здійснює свою діяльність. Зокрема, з Миронівки, Кагарлика та Баришівки. Попри повітряні тривоги, різдвяні активності та вручення подарунків відбулися за графіком. Вдячні Укрзалізниці за ініціативу і можливість долучитися до створення новорічно-різдвяної магії для дітей", - повідомляють у благодійному фонді.

Нагадаємо, українські дітлахи отримали від "МХП-Громаді" понад 50 тис. подарунків до новорічних свят.

Довідка

"МХП-Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року.

Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.