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Английский коммерческий суд запретил "Газпрому" выводить активы из Англии и Нидерландов

Киев • УНН

 • 9769 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Английский коммерческий суд запретил российскому ПАО "Газпром" выводить активы из Англии и Нидерландов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

Английский коммерческий суд запретил "Газпрому" выводить активы из Англии и Нидерландов

Так, в английском коммерческом суде 15 марта состоялись слушания о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между "Нафтогазом" и "Газпромом" на территории Англии и Уэльса.

"Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения "Газпромом" определенных действий. В частности, суд отяготил "Газпром" дополнительными обязательствами относительно несокрытия и невывода своих активов из-под юрисдикцией Англии и Нидерландов. Кроме того, "Газпром" обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу- счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда", - говорится в сообщении.

В "Нафтогазе" отметили, что это решение не отменяет обязанностей "Газпрома" относительно несокрытия активов и невывода их из Англии.

Если "Газпром" будет уклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц "Газпрома", уточнили в НАК.

"В свою очередь, "Нафтогаз" сможет беспрепятственно продолжить выполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса", - говорится в сообщении.

Также в НАК отметили, что в Нидерландах сейчас идет процесс по активов "Газпрома", которые были "заморожены" по требованию "Нафтогаза" в рамках пресечения.

"Решение Английского коммерческого суда на это производство не влияет", - уточнили в "Нафтгазе".

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз" ожидает ареста активов "Газпрома" в трех странах в апреле.

Напомним, ранее в НАК заявили, что "Нафтогаз", который летом 2018 года подал в суд против "Газпрома" на 12 млрд долларов с требованием пересмотреть тариф на транзит газа, готова пересмотреть условия, если "Газпром" подпишет долгосрочный контракт с гарантиями выполнения своих обязательств перед "Нафтогазом".

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