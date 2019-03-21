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Англійський комерційний суд заборонив "Газпрому" виводити активи з Англії та Нідерландів

Київ • УНН

 • 9769 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Англійський комерційний суд заборонив російському ПАТ "Газпром" виводити активи з Англії та Нідерландів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

Англійський комерційний суд заборонив "Газпрому" виводити активи з Англії та Нідерландів

Так, в англійському комерційному суді 15 березня відбулися слухання щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу в транзитній справі між "Нафтогазом" і "Газпромом" на території Англії та Уельсу.

"Лондонський суд постановив, що примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу може бути проведене після рішення Апеляційним судом округу Свеа, за умови виконання "Газпромом" певних дій. Зокрема, суд обтяжив "Газпром" додатковими зобов’язаннями щодо неприховування та невиведення своїх активів з юрисдикцій Англії та Нідерландів. Крім того, "Газпром" зобов’язаний протягом 28 днів з моменту задоволення клопотання надати грошове забезпечення на рахунок суду чи ескроу рахунок одного з лондонських банків як гарантію виконання вимог суду", - йдеться в повідомленні.

У "Нафтогазі" зазначили, що це рішення не скасовує обов’язків "Газпрому" щодо неприховування активів та невиведення їх з Англії.

Якщо "Газпром" ухилятиметься від виконання ухвали Англійського комерційного суду, до нього будуть застосовані санкції у вигляді штрафів або притягнення до кримінальної відповідальності директорів чи інших посадовців "Газпрому", уточнили у НАК.

"У свою чергу, "Нафтогаз" зможе безперешкодно продовжити виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території Англії та Уельсу", - сказано у повідомленні.

Також у НАК зазначили, що у Нідерландах зараз триває процес щодо активів "Газпрому", які були "заморожені" на вимогу "Нафтогазу" в рамках запобіжного заходу.

"Рішення Англійського комерційного суду на це провадження не впливає", – уточнили у "Нафтгазі".

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" очікує арешту активів "Газпрому" у трьох країнах у квітні.

Нагадаємо, раніше у НАК заявили, що "Нафтогаз", який влітку 2018 року подав до суду проти "Газпрому" на 12 млрд доларів із вимогою переглянути тариф на транзит газу, готова переглянути умови, якщо "Газпром" підпише довгостроковий контракт із гарантіями виконання своїх зобов'язань перед "Нафтогазом".

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