Англичанин выиграл в лотерею и собрался в отпуск на экзотические острова

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 41725 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 63271 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 80004 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 93100 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122939 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111589 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137735 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144644 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130140 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130200 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Англичанин выиграл в лотерею и собрался в отпуск на экзотические острова

Англичанин выиграл в лотерею и собрался в отпуск на экзотические острова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 мая. УНН. Житель города Ливерпуль выиграл 120 тыс. фунтов стерлингов (порядка 154 тыс. долл.) в лотерею, передает УНН со ссылкой на liverpoolecho.co.uk.

Известно, что победитель купил лотерейный билет "The National Lottery" через интернет.

Счастливчик планирует потратить часть выигрыша на отпуск со своей семьей. Предварительно речь идет об экзотических островах.

Напомним, что в Украине с начала этого года благодаря государственной лотерее “Лото-Забава” миллионерами стали уже 17 украинцев. Всего за время существования этой лотереи миллионерами и мультимиллионерами стали уже 329 игроков.

Лотерейные выигрыши помогают украинцам улучшить своё материальное положение и исполнить давние мечты. Например, мультимиллионер украинской лотереи "Лото-Забава" Александр Сивак (Черкассы) решил потратить выигрыш на жилье, путешествия и семью.

А жительница Запорожской области Светлана Громова вместе с супругом решили потратить часть выигранного в лотерею “Лото-Забава” 1 млн грн на приобретение жилья и поездку за границу.

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