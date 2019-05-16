Англичанин выиграл в лотерею и собрался в отпуск на экзотические острова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Житель города Ливерпуль выиграл 120 тыс. фунтов стерлингов (порядка 154 тыс. долл.) в лотерею, передает УНН со ссылкой на liverpoolecho.co.uk.
Известно, что победитель купил лотерейный билет "The National Lottery" через интернет.
Счастливчик планирует потратить часть выигрыша на отпуск со своей семьей. Предварительно речь идет об экзотических островах.
Напомним, что в Украине с начала этого года благодаря государственной лотерее “Лото-Забава” миллионерами стали уже 17 украинцев. Всего за время существования этой лотереи миллионерами и мультимиллионерами стали уже 329 игроков.
Лотерейные выигрыши помогают украинцам улучшить своё материальное положение и исполнить давние мечты. Например, мультимиллионер украинской лотереи "Лото-Забава" Александр Сивак (Черкассы) решил потратить выигрыш на жилье, путешествия и семью.
А жительница Запорожской области Светлана Громова вместе с супругом решили потратить часть выигранного в лотерею “Лото-Забава” 1 млн грн на приобретение жилья и поездку за границу.