Англієць виграв у лотерею і зібрався у відпустку на екзотичні острови
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Житель міста Ліверпуль виграв 120 тис. фунтів стерлінгів (близько 154 тис. дол.) у лотерею, передає УНН з посиланням на liverpoolecho.co.uk.
Відомо, що переможець купив лотерейний квиток "The National Lottery" через інтернет.
Щасливчик планує витратити частину виграшу на відпустку зі своєю сім'єю. Попередньо мова йде про екзотичні острови.
Нагадаємо, що в Україні з початку цього року завдяки державній лотереї "Лото-Забава" мільйонерами стали вже 17 українців. Всього за час існування цієї лотереї мільйонерами і мультимільйонерами стали вже 329 гравців.
Лотерейні виграші допомагають українцям поліпшити своє матеріальне становище і здійснити давні мрії. Наприклад, мультимільйонер української лотереї "Лото-Забава" Олександр Сивак (Черкаси) вирішив витратити виграш на житло, подорожі та сім'ю.
А мешканка Запорізької області Світлана Громова разом з чоловіком вирішили витратити частину виграного в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на придбання житла і поїздку за кордон.