Англия в драматическом матче победила Мексику 3:2 и вышла в четвертьфинал чемпионата мира
Киев • УНН
Сборная Англии обыграла Мексику 3:2 в драматическом матче 1/8 финала чемпионата мира. Англичане доигрывали в меньшинстве, но выстояли под давлением соперника.
Сборная Англии стала очередным четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу, обыграв Мексику со счетом 3:2 в чрезвычайно напряженном матче. Англичане едва не упустили преимущество, доигрывали встречу в меньшинстве и выстояли под бешеным давлением соперника в компенсированное время, пишет УНН.
Детали
Начало встречи осталось за англичанами. На 36-й минуте Джуд Беллингем открыл счет после передачи Букайо Саки, а уже через две минуты оформил дубль, на этот раз воспользовавшись ассистом Гарри Кейна. В конце первого тайма Хулиан Киньонес сократил отставание мексиканцев и вернул интригу в игру.
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После перерыва Англия осталась в меньшинстве – на 54-й минуте Джарелл Кванса получил красную карточку за серьезный фол. Несмотря на это, уже на 60-й минуте Гарри Кейн реализовал пенальти и сделал счет 3:1. Вскоре Рауль Хименес также точно пробил с 11-метровой отметки, снова сократив отставание Мексики до минимума.
Англия выстояла под бешеным давлением
Арбитр компенсировал ко второму тайму 11 минут, и практически все это время мяч находился вблизи ворот англичан. Мексиканская сборная создала несколько опасных моментов, но сравнять счет так и не смогла.
Финальный свисток зафиксировал победу Англии со счетом 3:2. Мексика завершила выступления на чемпионате мира, а английская сборная продолжает борьбу за трофей, выйдя в четвертьфинал турнира.
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