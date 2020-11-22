Англия после локдауна введет более жесткие региональные ограничения из-за COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Англия 2 декабря прекратит национальный локдаун из-за COVID-19 и введет более жесткие, чем раньше, региональные ограничения. Об этом сообщили в офисе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, пишет Reuters, передает УНН.
“Премьер-министру и его научным советникам ясно, что вирус все еще присутствует — и без региональных ограничений он может быстро снова выйти из-под контроля, пока вакцины и их массовые испытания не будут иметь эффекта. Это может поставить под угрозу прогресс, достигнутый страной, и снова рискует стать невыносимым давлением на Национальную службу здравоохранения”, — заявила пресс-секретарь главы британского правительства.
Как сообщал УНН, в конце октября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приказал Англии на месяц ввести локдаун после того, как случаи заражения и смертности от коронавируса снова начали расти.