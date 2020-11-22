Англія після локдауну введе жорсткіші регіональні обмеження через COVID-19

“Прем’єр-міністру та його науковим радникам ясно, що вірус все ще присутній — і без регіональних обмежень він може швидко знову вийти з-під контролю, поки вакцини та їх масові випробування не матимуть ефекту. Це може поставити під загрозу прогрес, досягнутий країною, і знову ризикує стати нестерпним тиском на Національну службу охорони здоров’я”, — заявила речниця голови британського уряду.

Як повідомляв УНН, наприкінці жовтня прем’єр-міністр Великобританії Бориса Джонсон наказав Англії на місяць ввести локдаун після того, як випадки зараження та смертності від коронавірусу знову почали зростати.