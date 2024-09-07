Андрей Сибига обсудил с главой МИД Румынии углубление добрососедских отношений и поддержку Украины

Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Румынии Луминицой Одобеску, во время которого обсудили пути углубления добрососедских отношений между Украиной и Румынией, сообщили в МИД, передает УНН.

Детали

«Мы с министром иностранных дел Румынии Луминитой Одобеску обсудили пути углубления наших добрососедских отношений», - сообщил Сибига.

Стороны определили основными приоритетами достижение справедливого и прочного мира для Украины, интеграцию в Европейский Союз и НАТО, а также развитие стратегического партнерства между странами. Сибига выразил благодарность Румынии за решение передать Украине систему противовоздушной обороны «Patriot», что является важным шагом для укрепления безопасности страны.

Разговор подчеркивает важность дальнейшего сотрудничества между Украиной и Румынией на пути к миру и стабильности в регионе.

Сибіга провів першу телефонну розмову з главами МЗС Естонії та Фінляндії