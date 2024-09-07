Андрій Сибіга обговорив з главою МЗС Румунії поглиблення добросусідських відносин та підтримку України
Київ • УНН
Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцою Одобеску. Обговорено поглиблення відносин, підтримку України та передачу системи ППО "Patriot".
Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Румунії Лумініцою Одобеску, під час якої обговорили шляхи поглиблення добросусідських відносин між Україною та Румунією, повідомили в МЗС, передає УНН.
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"Ми з міністеркою закордонних справ Румунії Лумінітою Одобеску обговорили шляхи поглиблення наших добросусідських відносин," — повідомив Сибіга.
Сторони визначили основними пріоритетами досягнення справедливого і тривалого миру для України, інтеграцію до Європейського Союзу та НАТО, а також розвиток стратегічного партнерства між країнами. Сибіга висловив вдячність Румунії за рішення передати Україні систему протиповітряної оборони "Patriot", що є важливим кроком для зміцнення безпеки країни.
Розмова підкреслює важливість подальшої співпраці між Україною та Румунією на шляху до миру і стабільності в регіоні.
Сибіга провів першу телефонну розмову з главами МЗС Естонії та Фінляндії06.09.24, 19:00 • 32605 переглядiв