Андрей Матюха, президент Favbet Foundation, последовательно реализует стратегии поддержки украинского спорта. Его деятельность охватывает помощь профессиональным спортсменам, спортивным организациям и молодежи. В центре внимания — долгосрочное видение, которому следуют Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation, передает УНН.

Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation: обучение в спортивной среде

Одним из ведущих направлений работы фонда стали образовательные программы для специалистов в сфере спорта. Под руководством Андрия Матюхи организована серия тренингов по доврачебной помощи в партнерстве с командой FAST. За первые месяцы 2025 года обучение прошли 212 спортсменов и тренеров.

К обучению присоединились участники из десяти национальных сборных, а общее количество охваченных достигнет 1800 человек. Это создает условия для повышения уровня безопасности в спортивной среде — как на тренировках, так и на соревнованиях.

Ключевая цель этих инициатив — практическая готовность действовать в экстремальных ситуациях. Favbet Foundation, при содействии Матюхи Андрея Валерьевича, повышает осведомленность спортивного сообщества по вопросам оказания первой помощи.

Андрей Матюха и Favbet Foundation: помощь молодым спортсменам

Фонд уделяет внимание поддержке спортсменов, представляющих Украину на международной арене. Андрей Матюха считает, что устранение финансовых и организационных барьеров — необходимое условие для реализации потенциала талантливой молодежи.

Favbet Foundation предоставляет:

помощь с логистикой для участия в международных соревнованиях;

менторскую и организационную поддержку;

медиасопровождение и продвижение.

По словам Матюхи Андрея Валерьевича, поддержка молодежи — это инвестиция в спортивную устойчивость государства. Результаты спортсменов — это итог не только индивидуальных усилий, но и предоставленной фондом поддержки.

Детский спорт: приоритет для Андрея Матюхи

Развитие спорта среди детей и молодежи — одно из направлений деятельности, которым последовательно занимается Андрей Матюха в рамках инициатив Favbet Foundation. Речь идет о создании условий для систематических занятий спортом, особенно в регионах с ограниченным доступом к таким возможностям. Фонд направляет усилия на открытие бесплатных секций и кружков, функционирующих на постоянной основе.

Благотворительная инициатива "Клуб Супергероев" реализуется в рамках программы Favbet Kids, которую осуществляет фонд Favbet Foundation.

На базе этой программы в Киеве открыты секции по следующим видам спорта:

футбол и баскетбол — в рамках доступных коммунальных пространств;

бокс и борьба — на базе специализированного клуба SpartaBox.

Эти секции ориентированы прежде всего на детей, нуждающихся в дополнительной поддержке:

из семей военнослужащих;

среди внутренне перемещенных лиц;

Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation таким образом обеспечивают доступ к спорту для тех, кто в обычных условиях мог бы быть лишен этой возможности. Программа реализуется с учетом актуальных потребностей сообщества и основана на принципах стабильности, регулярности и инклюзивности.

Особенность такого подхода — практическая направленность: регулярные тренировки с опытными наставниками, а также создание безопасного физического пространства, где дети могут развивать силу, координацию и дисциплину. Условия участия — бесплатные, что позволяет вовлекать значительное количество детей независимо от финансового положения семьи.

В результате инициативы Андрия Матюхи через Favbet Foundation создана реальная альтернатива пассивному досугу и уличной занятости в период военного времени. Это также дает детям возможность поддерживать физическую форму, формировать здоровые социальные связи и приобретать базовые спортивные навыки, которые могут стать основой для будущих достижений в спорте.

Турниры, обучение, инвентарь: поддержка через действия

Фонд способствует организации детских мероприятий, среди которых — "Зимняя Спартакиада", состоявшаяся в клубе SpartaBox. Участники соревновались в игровых дисциплинах, направленных на развитие выносливости и командного взаимодействия.

Кроме спортивной активности, Favbet Foundation содействует развитию образования. В 2023 году более 5500 школьников получили наборы для учебы и спорта, а 352 подростка прошли ИТ-курсы, открывающие путь к современным профессиям.

Благодаря участию Андрия Матюхи, фонд сочетает развитие спорта с образовательными возможностями, охватывая молодежь не только как спортсменов, но и как будущих профессионалов в различных сферах.

Андрей Матюха и Favbet Foundation: видение развития через спорт

Для Матюхи Андрея Валерьевича развитие спорта — это инструмент формирования сильной нации. Речь идет не только о физической подготовке, но и о целостном подходе к воспитанию сознательной молодежи, готовой действовать в сложных обстоятельствах.

Favbet Foundation под руководством Андрия Матюхи реализует проекты, способствующие укреплению институционального спорта, развитию тренерского состава и доступности секций в сообществах.

Достижения фонда: реализованные образовательные инициативы для более чем 5000 школьников, а также открытие бесплатных секций в Киеве.

Участие Матюхи Андрея Валерьевича и Favbet Foundation в общественно-ориентированных программах демонстрирует, как ответственный менеджмент может менять среду, создавая условия для роста украинского спорта.