$41.450.15
46.960.22
ukenru
Решение суда - не указ: как АРМА затягивает исполнение постановлений
Эксклюзив
15:37 • 11049 просмотра

Решение суда - не указ: как АРМА затягивает исполнение постановлений

Эксклюзив
15:25 • 17150 просмотра

Комитетская работа: сколько зарабатывают и как изменились зарплаты глав и руководителей секретариатов комитетов ВР

Эксклюзив
14:38 • 19065 просмотра

"Эффективно сбивать баллистику могут только системы Patriot": эксперт объяснил, как работает ПВО и в чем нуждается Украина

Эксклюзив
14:35 • 26686 просмотра

В Киеве взорвался терминал «ПриватБанка»: чудом обошлось без жертв – видео

Эксклюзив
13:29 • 26895 просмотра

Гранула, мюсли, хлопья: нутрициолог объяснила, могут ли быть полезными сухие завтраки

Эксклюзив
13:20 • 31089 просмотра

На каком этапе введения электронной оплаты в маршрутках в Киеве - ответ КГГА

Эксклюзив
7 мая, 10:29 • 76131 просмотра

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка

7 мая, 10:06 • 85576 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Эксклюзив
7 мая, 09:50 • 80683 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта

Эксклюзив
7 мая, 09:39 • 73911 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2м/с
37%
746 мм
Популярные новости

Атака рф на Киев задела уже пять районов: поврежден бизнес-центр

7 мая, 06:57 • 46146 просмотра

В Киевской области вражеская атака дронов повредила новостройки: показали последствия

7 мая, 07:16 • 60270 просмотра

Комитет ВР изменил решение по соглашению с США об ископаемых: о чем речь

7 мая, 07:28 • 13035 просмотра

Мать и сын погибли в результате российской атаки по Киеву, женщина не дожила до дня рождения

7 мая, 07:42 • 31662 просмотра

В оккупированном Северодонецке провалили кремлевскую "показуху" к 9 мая - ЦПД

13:08 • 16535 просмотра
публикации

В Украине почти вся бытовая электроника импортная: эксперт рассказал о схемах "серого" рынка
Эксклюзив

7 мая, 10:29 • 76112 просмотра

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

7 мая, 10:06 • 85564 просмотра

Дефицит тренеров, война и выезд детей за границу: Минспорта об угрозах для большого спорта
Эксклюзив

7 мая, 09:50 • 80673 просмотра

Создают рекорды и приумножают урожаи: история агроинститута, который попал в Книгу рекордов
Эксклюзив

7 мая, 09:39 • 73905 просмотра

НАБУшники, прокуроры и налоговики – кто возглавит Бюро экономической безопасности?

7 мая, 05:45 • 104010 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Си Цзиньпин

Урсула фон дер Ляйен

Дэвид Лэмми

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

13:49 • 10868 просмотра

GTA VI: вышел второй трейлер

6 мая, 13:46 • 58003 просмотра

Тимоти Шаламе пропустил Met Gala ради игры НБА, пока Кайли Дженнер блистала на мероприятии

6 мая, 09:05 • 108003 просмотра

Met Gala 2025: знаменитости поразили образами, Рианна объявила о третьей беременности

6 мая, 05:59 • 104600 просмотра

Netflix выпустил тизер финального сезона "Игры в кальмара": дата выхода

6 мая, 05:16 • 115612 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Rockwell B-1 Lancer

M1 Abrams

Боинг Starliner

Андрей Матюха и Favbet Foundation: поддержка молодых украинских спортсменов

Киев • УНН

 • 4680 просмотра

Favbet Foundation под руководством Андрея Матюхи активно поддерживает украинский спорт, реализуя образовательные программы, помогая молодым спортсменам и развивая детский спорт.

Андрей Матюха и Favbet Foundation: поддержка молодых украинских спортсменов

Андрей Матюха, президент Favbet Foundation, последовательно реализует стратегии поддержки украинского спорта. Его деятельность охватывает помощь профессиональным спортсменам, спортивным организациям и молодежи. В центре внимания — долгосрочное видение, которому следуют Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation, передает УНН.

Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation: обучение в спортивной среде

Одним из ведущих направлений работы фонда стали образовательные программы для специалистов в сфере спорта. Под руководством Андрия Матюхи организована серия тренингов по доврачебной помощи в партнерстве с командой FAST. За первые месяцы 2025 года обучение прошли 212 спортсменов и тренеров.

К обучению присоединились участники из десяти национальных сборных, а общее количество охваченных достигнет 1800 человек. Это создает условия для повышения уровня безопасности в спортивной среде — как на тренировках, так и на соревнованиях.

Ключевая цель этих инициатив — практическая готовность действовать в экстремальных ситуациях. Favbet Foundation, при содействии Матюхи Андрея Валерьевича, повышает осведомленность спортивного сообщества по вопросам оказания первой помощи.

Андрей Матюха и Favbet Foundation: помощь молодым спортсменам

Фонд уделяет внимание поддержке спортсменов, представляющих Украину на международной арене. Андрей Матюха считает, что устранение финансовых и организационных барьеров — необходимое условие для реализации потенциала талантливой молодежи.

Favbet Foundation предоставляет:

  • помощь с логистикой для участия в международных соревнованиях;
    • менторскую и организационную поддержку;
      • медиасопровождение и продвижение.

        По словам Матюхи Андрея Валерьевича, поддержка молодежи — это инвестиция в спортивную устойчивость государства. Результаты спортсменов — это итог не только индивидуальных усилий, но и предоставленной фондом поддержки.

        Детский спорт: приоритет для Андрея Матюхи

        Развитие спорта среди детей и молодежи — одно из направлений деятельности, которым последовательно занимается Андрей Матюха в рамках инициатив Favbet Foundation. Речь идет о создании условий для систематических занятий спортом, особенно в регионах с ограниченным доступом к таким возможностям. Фонд направляет усилия на открытие бесплатных секций и кружков, функционирующих на постоянной основе.

        Благотворительная инициатива "Клуб Супергероев" реализуется в рамках программы Favbet Kids, которую осуществляет фонд Favbet Foundation.

        На базе этой программы в Киеве открыты секции по следующим видам спорта:

        • футбол и баскетбол — в рамках доступных коммунальных пространств;
          • бокс и борьба — на базе специализированного клуба SpartaBox.

            Эти секции ориентированы прежде всего на детей, нуждающихся в дополнительной поддержке:

            • из семей военнослужащих;
              • среди внутренне перемещенных лиц;

                Матюха Андрей Валерьевич и Favbet Foundation таким образом обеспечивают доступ к спорту для тех, кто в обычных условиях мог бы быть лишен этой возможности. Программа реализуется с учетом актуальных потребностей сообщества и основана на принципах стабильности, регулярности и инклюзивности.

                Особенность такого подхода — практическая направленность: регулярные тренировки с опытными наставниками, а также создание безопасного физического пространства, где дети могут развивать силу, координацию и дисциплину. Условия участия — бесплатные, что позволяет вовлекать значительное количество детей независимо от финансового положения семьи.

                В результате инициативы Андрия Матюхи через Favbet Foundation создана реальная альтернатива пассивному досугу и уличной занятости в период военного времени. Это также дает детям возможность поддерживать физическую форму, формировать здоровые социальные связи и приобретать базовые спортивные навыки, которые могут стать основой для будущих достижений в спорте.

                Турниры, обучение, инвентарь: поддержка через действия

                Фонд способствует организации детских мероприятий, среди которых — "Зимняя Спартакиада", состоявшаяся в клубе SpartaBox. Участники соревновались в игровых дисциплинах, направленных на развитие выносливости и командного взаимодействия.

                Кроме спортивной активности, Favbet Foundation содействует развитию образования. В 2023 году более 5500 школьников получили наборы для учебы и спорта, а 352 подростка прошли ИТ-курсы, открывающие путь к современным профессиям.

                Благодаря участию Андрия Матюхи, фонд сочетает развитие спорта с образовательными возможностями, охватывая молодежь не только как спортсменов, но и как будущих профессионалов в различных сферах.

                Андрей Матюха и Favbet Foundation: видение развития через спорт

                Для Матюхи Андрея Валерьевича развитие спорта — это инструмент формирования сильной нации. Речь идет не только о физической подготовке, но и о целостном подходе к воспитанию сознательной молодежи, готовой действовать в сложных обстоятельствах.

                Favbet Foundation под руководством Андрия Матюхи реализует проекты, способствующие укреплению институционального спорта, развитию тренерского состава и доступности секций в сообществах.

                Достижения фонда: реализованные образовательные инициативы для более чем 5000 школьников, а также открытие бесплатных секций в Киеве.

                Участие Матюхи Андрея Валерьевича и Favbet Foundation в общественно-ориентированных программах демонстрирует, как ответственный менеджмент может менять среду, создавая условия для роста украинского спорта.

                Лилия Подоляк

                Лилия Подоляк

                Обществоспорт
                Украина
                Киев
                Brent
                $61.45
                Bitcoin
                $96,930.30
                S&P 500
                $5,615.55
                Tesla
                $273.12
                Газ TTF
                $34.49
                Золото
                $3,393.19
                Ethereum
                $1,817.33