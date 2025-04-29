Благотворительная инициатива "Клуб Супергероев", реализуется в рамках божественной программы Favbet Kids, которую реализует фонд Favbet Foundation. Президент фонда - меценат Андрей Матюха. Программа ориентирована на детей из семей военнослужащих и внутренне перемещённых лиц и направлена на расширение их возможностей для развития.

Матюха Андрей Валерьевич через Favbet Foundation поддерживает спортивное развитие

Одно из ключевых направлений инициативы — обеспечение доступа к регулярным спортивным занятиям для детей военнослужащих и ВПЛ. В Киеве фонд финансирует бесплатные секции по футболу, баскетболу и боевым искусствам. В 2024 году была добавлена секция боевого самбо на базе клуба SpartaBox.

Особенности спортивной программы:

· трижды в неделю — бесплатные тренировки;

· профессиональная подготовка и контроль безопасности;

· приоритет для детей из семей ВПЛ и военных.

Программа реализуется при участии Матюхи Андрея Валерьевича и Favbet Foundation, который возглавляет фонд как его президент.

Образовательное направление, которое развивает Андрей Матюха как президент Favbet Foundation

Ещё один компонент проекта — обеспечение школьников учебными материалами. Накануне нового учебного года более 5500 детей из разных регионов получили полные комплекты канцелярии.

В состав наборов входили:

· тетради, ручки, линейки;

· краски и альбомы;

· материалы для творческих занятий.

Эту инициативу реализует команда под руководством Андрея Матюхи как президента Favbet Foundation, делая акцент на поддержку начального школьного образования для детей из уязвимых категорий.

"IT Kids": цифровые навыки для молодёжи

Технологическое направление реализуется в партнёрстве с Code Club Ukraine. В рамках проекта дети бесплатно проходят курсы по основам программирования, критического мышления и командной работы.

Реализованные программы:

· курс по Python, охвативший более 300 детей (из них 156 — из семей военных и ВПЛ);

· новый курс по Scratch — 63 группы в 9 регионах Украины, более 600 участников.

Формат занятий:

· три уровня сложности: начинающий, базовый, продвинутый;

· одно занятие в неделю;

· продолжительность — 40 минут.

Благодаря этим курсам фонд под руководством Матюхи Андрея Валерьевича, президента Favbet Foundation, создаёт условия для развития ИТ-потенциала молодёжи.

Как присоединиться к "Клубу Супергероев"

Инициатива остаётся открытой для новых участников, однако количество мест в группах ограничено из-за высокого спроса. Программа ориентирована на поддержку детей из определённых социальных категорий, которые имеют приоритетное право на участие.

К таким категориям относятся:

· дети военнослужащих ВСУ;

· дети внутренне перемещённых лиц;

· дети, переехавшие из опасных территорий;

· участники из семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах (при наличии подтверждения от социальных служб).

Чтобы зарегистрировать ребёнка на участие в программе, необходимо:

1. Следить за обновлениями на официальной странице Favbet Foundation.

2. Заполнить онлайн-форму, публикуемую вместе с анонсами набора.

3. Предоставить подтверждение статуса ребёнка, если это предусмотрено условиями участия.

Все занятия в рамках инициативы бесплатны. Это касается как образовательных курсов, так и спортивных секций.

Под руководством Матюхи Андрея Валерьевича, президента Favbet Foundation, фонд внедряет чёткую систему зачисления на основе очередности подачи заявок и соответствия целевым критериям. Если заявка одобрена, координаторы связываются с семьёй для подтверждения участия.

Андрей Матюха как руководитель Favbet Foundation инициирует долгосрочные изменения

Андрей Матюха — президент Favbet Foundation — сосредотачивается на внедрении программ, имеющих длительный общественный эффект и способных функционировать независимо от внешних обстоятельств. Его подход к развитию фонда основан на планировании, чётком распределении ресурсов и постоянном анализе потребностей различных целевых групп.

Фонд работает на основе структурированных инициатив, которые не завершаются после одного этапа реализации. Напротив, каждое направление предусматривает возможность масштабирования, проверки результатов и дальнейшего улучшения. В реализации программ задействуются специалисты в своих областях — от образовательных кураторов до региональных координаторов.

В управлении фондом приоритетом являются прозрачность процессов и стабильность работы. Это предполагает регулярный мониторинг выполнения программ, обратную связь с бенефициарами и взаимодействие с партнёрами. Благодаря этому Favbet Foundation постепенно расширяет свою деятельность и сохраняет фокус на адресной помощи.

Андрей Матюха, как руководитель организации, отдаёт предпочтение устойчивым решениям, которые позволяют системно влиять на ситуацию в сообществах и обеспечивают постоянную поддержку тем, кто в ней нуждается.