Андрей Матюха из Favbet Foundation расширяет "Клуб Супергероев"
Киев • УНН
Андрей Матюха через Favbet Foundation расширяет проект «Клуб Супергероев» для детей военных и ВПЛ. Добавлены спортивные секции, образовательные материалы и курсы IT.
Благотворительная инициатива "Клуб Супергероев", реализуется в рамках божественной программы Favbet Kids, которую реализует фонд Favbet Foundation. Президент фонда - меценат Андрей Матюха. Программа ориентирована на детей из семей военнослужащих и внутренне перемещённых лиц и направлена на расширение их возможностей для развития.
Матюха Андрей Валерьевич через Favbet Foundation поддерживает спортивное развитие
Одно из ключевых направлений инициативы — обеспечение доступа к регулярным спортивным занятиям для детей военнослужащих и ВПЛ. В Киеве фонд финансирует бесплатные секции по футболу, баскетболу и боевым искусствам. В 2024 году была добавлена секция боевого самбо на базе клуба SpartaBox.
Особенности спортивной программы:
· трижды в неделю — бесплатные тренировки;
· профессиональная подготовка и контроль безопасности;
· приоритет для детей из семей ВПЛ и военных.
Программа реализуется при участии Матюхи Андрея Валерьевича и Favbet Foundation, который возглавляет фонд как его президент.
Образовательное направление, которое развивает Андрей Матюха как президент Favbet Foundation
Ещё один компонент проекта — обеспечение школьников учебными материалами. Накануне нового учебного года более 5500 детей из разных регионов получили полные комплекты канцелярии.
В состав наборов входили:
· тетради, ручки, линейки;
· краски и альбомы;
· материалы для творческих занятий.
Эту инициативу реализует команда под руководством Андрея Матюхи как президента Favbet Foundation, делая акцент на поддержку начального школьного образования для детей из уязвимых категорий.
"IT Kids": цифровые навыки для молодёжи
Технологическое направление реализуется в партнёрстве с Code Club Ukraine. В рамках проекта дети бесплатно проходят курсы по основам программирования, критического мышления и командной работы.
Реализованные программы:
· курс по Python, охвативший более 300 детей (из них 156 — из семей военных и ВПЛ);
· новый курс по Scratch — 63 группы в 9 регионах Украины, более 600 участников.
Формат занятий:
· три уровня сложности: начинающий, базовый, продвинутый;
· одно занятие в неделю;
· продолжительность — 40 минут.
Благодаря этим курсам фонд под руководством Матюхи Андрея Валерьевича, президента Favbet Foundation, создаёт условия для развития ИТ-потенциала молодёжи.
Как присоединиться к "Клубу Супергероев"
Инициатива остаётся открытой для новых участников, однако количество мест в группах ограничено из-за высокого спроса. Программа ориентирована на поддержку детей из определённых социальных категорий, которые имеют приоритетное право на участие.
К таким категориям относятся:
· дети военнослужащих ВСУ;
· дети внутренне перемещённых лиц;
· дети, переехавшие из опасных территорий;
· участники из семей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах (при наличии подтверждения от социальных служб).
Чтобы зарегистрировать ребёнка на участие в программе, необходимо:
1. Следить за обновлениями на официальной странице Favbet Foundation.
2. Заполнить онлайн-форму, публикуемую вместе с анонсами набора.
3. Предоставить подтверждение статуса ребёнка, если это предусмотрено условиями участия.
Все занятия в рамках инициативы бесплатны. Это касается как образовательных курсов, так и спортивных секций.
Под руководством Матюхи Андрея Валерьевича, президента Favbet Foundation, фонд внедряет чёткую систему зачисления на основе очередности подачи заявок и соответствия целевым критериям. Если заявка одобрена, координаторы связываются с семьёй для подтверждения участия.
Андрей Матюха как руководитель Favbet Foundation инициирует долгосрочные изменения
Андрей Матюха — президент Favbet Foundation — сосредотачивается на внедрении программ, имеющих длительный общественный эффект и способных функционировать независимо от внешних обстоятельств. Его подход к развитию фонда основан на планировании, чётком распределении ресурсов и постоянном анализе потребностей различных целевых групп.
Фонд работает на основе структурированных инициатив, которые не завершаются после одного этапа реализации. Напротив, каждое направление предусматривает возможность масштабирования, проверки результатов и дальнейшего улучшения. В реализации программ задействуются специалисты в своих областях — от образовательных кураторов до региональных координаторов.
В управлении фондом приоритетом являются прозрачность процессов и стабильность работы. Это предполагает регулярный мониторинг выполнения программ, обратную связь с бенефициарами и взаимодействие с партнёрами. Благодаря этому Favbet Foundation постепенно расширяет свою деятельность и сохраняет фокус на адресной помощи.
Андрей Матюха, как руководитель организации, отдаёт предпочтение устойчивым решениям, которые позволяют системно влиять на ситуацию в сообществах и обеспечивают постоянную поддержку тем, кто в ней нуждается.