Благодійна ініціатива "Клуб Супергероїв", реалізується в рамках благодійної програми Favbet Kids, яку реалізує фонд Favbet Foundation. Президентом фонду є меценат Андрій Матюха. Програма орієнтована на дітей із сімей військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб і має на меті надати їм більше можливостей для розвитку.

Матюха Андрій Валерійович через Favbet Foundation підтримує спортивний розвиток

Один із базових напрямів ініціативи — забезпечення доступу до регулярних занять спортом для дітей військовослужбовців та ВПО. У Києві фонд фінансує безкоштовні секції з футболу, баскетболу та бойових мистецтв. У 2024 році додано тренування з бойового самбо на базі клубу SpartaBox.

Особливості спортивної програми:

· тричі на тиждень — безкоштовні заняття;

· професійна підготовка та контроль безпеки;

· перевага для дітей з родин ВПО та військових.

Програму ініційовано Favbet Foundation та Матюхою Андрієм Валерійовичем, який очолює фонд як його президент.

Освітній напрям, який розвиває Андрій Матюха як президент Favbet Foundation

Ще один компонент проєкту — забезпечення школярів навчальними матеріалами. Напередодні нового навчального року понад 5500 дітей із різних регіонів отримали повні комплекти канцелярії.

До складу наборів входили:

· зошити, ручки, лінійки;

· фарби та альбоми;

· матеріали для творчих занять.

Цю ініціативу втілює команда, яку очолює Андрій Матюха як президент Favbet Foundation, акцентуючи на підтримці молодшої шкільної освіти для дітей із вразливих категорій.

"IT Kids": цифрові навички для молоді

Технологічний напрям реалізовано у співпраці з Code Club Ukraine. У межах проєкту діти безкоштовно проходять курси з основ програмування, критичного мислення та командної роботи.

Реалізовані програми:

курс із Python, що охопив понад 300 дітей (з них 156 — із сімей військових і ВПО);

новий курс зі Scratch — 63 групи в 9 регіонах України, понад 600 учасників.

Формат занять:

три рівні складності: новачок, базовий, просунутий;

одне заняття на тиждень;

тривалість — 40 хвилин.

Завдяки цим курсам фонд, який очолює Матюха Андрій Валерійович, президент Favbet Foundation, створює умови для розвитку ІТ-потенціалу молоді.

Як приєднатися до "Клубу Супергероїв"

Ініціатива залишається відкритою для нових учасників, однак кількість місць у групах обмежена через високий попит. Програма орієнтована на підтримку дітей із визначених соціальних категорій, які мають першочергове право на участь.

До таких категорій належать:

діти військовослужбовців ЗСУ;

діти внутрішньо переміщених осіб;

діти, які переїхали з небезпечних територій;

учасники з родин, що перебувають у складних життєвих обставинах (за наявності підтвердження від соціальних служб).

Щоб зареєструвати дитину на програму, слід:

1. Слідкувати за оновленнями на офіційній сторінці Favbet Foundation.

2. Заповнити онлайн-форму, яка публікується разом з анонсами набору.

3. Надати підтвердження статусу дитини, якщо це передбачено умовами участі.

Усі заняття в межах ініціативи є безкоштовними. Це стосується як освітніх курсів, так і спортивних секцій.

Під керівництвом Матюхи Андрія Валерійовича, президента Favbet Foundation, фонд впроваджує чітку систему зарахування на основі черговості подання заявок та відповідності цільовим критеріям. Якщо заявка схвалена, координатори зв’язуються з родиною для підтвердження участі.

Андрій Матюха, як керівник Favbet Foundation, ініціює довгострокові зміни

Андрій Матюха — президент Favbet Foundation — зосереджується на впровадженні програм, що мають тривалий суспільний ефект і можуть функціонувати незалежно від зовнішніх обставин. Його підхід до розвитку фонду ґрунтується на плануванні, чіткому розподілі ресурсів та постійному аналізі потреб різних цільових груп.

Фонд працює на основі структурованих ініціатив, які не завершуються після одного етапу реалізації. Навпаки, кожен напрям передбачає можливість масштабування, перевірки результатів і подальшого вдосконалення. У процесі реалізації програм залучаються фахівці у своїх галузях — від освітніх кураторів до регіональних координаторів.

В управлінні фондом пріоритетом є прозорість процесів та стабільність роботи. Це передбачає регулярний моніторинг виконання програм, зворотний зв’язок із бенефіціарами та взаємодію з партнерами. Завдяки цьому Favbet Foundation поступово розширює свою діяльність і зберігає фокус на адресній допомозі.

Андрій Матюха, як керівник організації, надає перевагу сталим рішенням, що дозволяють системно впливати на ситуацію у громадах і забезпечують постійну підтримку тим, хто цього потребує.