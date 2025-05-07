Андрій Матюха, президент Favbet Foundation, послідовно реалізує стратегії підтримки українського спорту. Його діяльність охоплює допомогу професійним спортсменам, спортивним організаціям та молоді. У центрі уваги — довгострокове бачення, якому слідують Матюха Андрій Валерійович і Favbet Foundation, передає УНН.

Матюха Андрій Валерійович і Favbet Foundation: навчання у спортивному середовищі

Одним з провідних напрямів роботи фонду стали освітні програми для фахівців зі сфери спорту. Під керівництвом Андрія Матюхи організовано серію тренінгів з домедичної допомоги у партнерстві з командою FAST. За перші місяці 2025 року підготовку пройшли 212 спортсменів і тренерів.

До навчання долучилися учасники з десяти національних збірних, а загальна кількість охоплених сягне 1800 осіб. Це створює умови для підвищення рівня безпеки у спортивному середовищі — як на тренуваннях, так і на змаганнях.

Ключова мета цих ініціатив — практична готовність діяти в екстремальних ситуаціях. Favbet Foundation, за сприяння Матюхи Андрія Валерійовича, підвищує обізнаність спортивної спільноти з питань надання першої допомоги.

Андрій Матюха і Favbet Foundation: допомога молодим спортсменам

Фонд приділяє увагу підтримці спортсменів, які представляють Україну на міжнародній арені. Андрій Матюха вважає, що усунення фінансових і організаційних бар’єрів є необхідною умовою для реалізації потенціалу талановитої молоді.

Favbet Foundation надає:

допомогу з логістикою для участі в міжнародних змаганнях;

менторську та організаційну підтримку;

медіасупровід і промоцію.

За словами Матюхи Андрія Валерійовича, підтримка молоді — це інвестиція в спортивну стійкість держави. Результати спортсменів — це результат не лише індивідуальних зусиль, а й наданої підтримки з боку фонду.

Дитячий спорт: пріоритет для Андрія Матюхи

Розвиток спорту серед дітей і молоді є одним із напрямів діяльності, яким послідовно опікується Андрій Матюха у межах ініціатив Favbet Foundation. Йдеться про створення умов для систематичних занять спортом, зокрема в регіонах, де доступ до таких можливостей обмежений. Фонд спрямовує зусилля на відкриття безоплатних секцій і гуртків, що функціонують на постійній основі.

Благодійна ініціатива "Клуб Супергероїв" реалізується в рамках благодійної програми Favbet Kids, яку реалізує фонд Favbet Foundation.

На базі цієї програми в Києві відкрито секції з таких видів спорту:

футболу та баскетболу — у межах доступних комунальних просторів;

боксу та боротьби — на базі спеціалізованого клубу SpartaBox.

Ці секції орієнтовані передусім на дітей, які потребують додаткової підтримки:

з родин військовослужбовців;

із числа внутрішньо переміщених осіб;

Матюха Андрій Валерійович і Favbet Foundation у такий спосіб забезпечують доступ до спорту для тих, хто у звичайних умовах міг би бути позбавлений цієї можливості. Програма реалізується з урахуванням актуальних потреб громади та базується на принципах стабільності, регулярності та інклюзивності.

Особливістю такого підходу є практичне спрямування — регулярні тренування з досвідченими наставниками, а також створення безпечного фізичного простору, де діти можуть розвивати силу, координацію й дисципліну. Умови участі — безплатні, що дозволяє залучати значну кількість дітей без прив’язки до фінансового стану родини.

У результаті ініціативи Андрія Матюхи через Favbet Foundation створено реальну альтернативу пасивному дозвіллю та вуличній зайнятості в період воєнного часу. Це також дає можливість дітям підтримувати фізичну форму, формувати здорові соціальні зв’язки та здобувати базові спортивні навички, які можуть стати основою для подальших досягнень у спорті.

Турніри, навчання, інвентар: підтримка через дії

Фонд сприяє організації дитячих заходів, серед яких — "Зимова Спартакіада", що відбулася в клубі SpartaBox. Учасники змагалися в ігрових дисциплінах, спрямованих на розвиток витривалості й командної взаємодії.

Крім спортивних активностей, Favbet Foundation сприяє розвитку освіти. У 2023 році понад 5500 школярів отримали набори для навчання та спорту, а 352 підлітки пройшли ІТ-курси, що відкривають шлях до сучасних професій.

Завдяки участі Андрія Матюхи фонд поєднує розвиток спорту з освітніми можливостями, охоплюючи молодь не лише як спортсменів, а як майбутніх професіоналів у різних галузях.

Андрій Матюха і Favbet Foundation: бачення розвитку через спорт

Для Матюхи Андрія Валерійовича розвиток спорту — це інструмент формування сильної нації. Йдеться не лише про фізичну підготовку, а про цілісний підхід до виховання свідомої молоді, готової діяти у складних обставинах.

Favbet Foundation під керівництвом Андрія Матюхи реалізує проєкти, що сприяють зміцненню інституційного спорту, розвитку тренерського складу та доступності секцій у громадах.

Досягнення фонду: реалізовані освітні ініціативи для понад 5000 школярів, а також відкриті безкоштовні секцій у Києві.

Участь Матюхи Андрія Валерійовича і Favbet Foundation у суспільно-орієнтованих програмах демонструє, як відповідальний менеджмент може змінювати середовище, створюючи умови для зростання українського спорту.