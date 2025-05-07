Андрій Матюха і Favbet Foundation: підтримка молодих українських спортсменів
Київ • УНН
Favbet Foundation під керівництвом Андрія Матюхи активно підтримує український спорт, реалізуючи освітні програми, допомагаючи молодим спортсменам та розвиваючи дитячий спорт.
Андрій Матюха, президент Favbet Foundation, послідовно реалізує стратегії підтримки українського спорту. Його діяльність охоплює допомогу професійним спортсменам, спортивним організаціям та молоді. У центрі уваги — довгострокове бачення, якому слідують Матюха Андрій Валерійович і Favbet Foundation, передає УНН.
Матюха Андрій Валерійович і Favbet Foundation: навчання у спортивному середовищі
Одним з провідних напрямів роботи фонду стали освітні програми для фахівців зі сфери спорту. Під керівництвом Андрія Матюхи організовано серію тренінгів з домедичної допомоги у партнерстві з командою FAST. За перші місяці 2025 року підготовку пройшли 212 спортсменів і тренерів.
До навчання долучилися учасники з десяти національних збірних, а загальна кількість охоплених сягне 1800 осіб. Це створює умови для підвищення рівня безпеки у спортивному середовищі — як на тренуваннях, так і на змаганнях.
Ключова мета цих ініціатив — практична готовність діяти в екстремальних ситуаціях. Favbet Foundation, за сприяння Матюхи Андрія Валерійовича, підвищує обізнаність спортивної спільноти з питань надання першої допомоги.
Андрій Матюха і Favbet Foundation: допомога молодим спортсменам
Фонд приділяє увагу підтримці спортсменів, які представляють Україну на міжнародній арені. Андрій Матюха вважає, що усунення фінансових і організаційних бар’єрів є необхідною умовою для реалізації потенціалу талановитої молоді.
Favbet Foundation надає:
- допомогу з логістикою для участі в міжнародних змаганнях;
- менторську та організаційну підтримку;
- медіасупровід і промоцію.
За словами Матюхи Андрія Валерійовича, підтримка молоді — це інвестиція в спортивну стійкість держави. Результати спортсменів — це результат не лише індивідуальних зусиль, а й наданої підтримки з боку фонду.
Дитячий спорт: пріоритет для Андрія Матюхи
Розвиток спорту серед дітей і молоді є одним із напрямів діяльності, яким послідовно опікується Андрій Матюха у межах ініціатив Favbet Foundation. Йдеться про створення умов для систематичних занять спортом, зокрема в регіонах, де доступ до таких можливостей обмежений. Фонд спрямовує зусилля на відкриття безоплатних секцій і гуртків, що функціонують на постійній основі.
Благодійна ініціатива "Клуб Супергероїв" реалізується в рамках благодійної програми Favbet Kids, яку реалізує фонд Favbet Foundation.
На базі цієї програми в Києві відкрито секції з таких видів спорту:
- футболу та баскетболу — у межах доступних комунальних просторів;
- боксу та боротьби — на базі спеціалізованого клубу SpartaBox.
Ці секції орієнтовані передусім на дітей, які потребують додаткової підтримки:
- з родин військовослужбовців;
- із числа внутрішньо переміщених осіб;
Матюха Андрій Валерійович і Favbet Foundation у такий спосіб забезпечують доступ до спорту для тих, хто у звичайних умовах міг би бути позбавлений цієї можливості. Програма реалізується з урахуванням актуальних потреб громади та базується на принципах стабільності, регулярності та інклюзивності.
Особливістю такого підходу є практичне спрямування — регулярні тренування з досвідченими наставниками, а також створення безпечного фізичного простору, де діти можуть розвивати силу, координацію й дисципліну. Умови участі — безплатні, що дозволяє залучати значну кількість дітей без прив’язки до фінансового стану родини.
У результаті ініціативи Андрія Матюхи через Favbet Foundation створено реальну альтернативу пасивному дозвіллю та вуличній зайнятості в період воєнного часу. Це також дає можливість дітям підтримувати фізичну форму, формувати здорові соціальні зв’язки та здобувати базові спортивні навички, які можуть стати основою для подальших досягнень у спорті.
Турніри, навчання, інвентар: підтримка через дії
Фонд сприяє організації дитячих заходів, серед яких — "Зимова Спартакіада", що відбулася в клубі SpartaBox. Учасники змагалися в ігрових дисциплінах, спрямованих на розвиток витривалості й командної взаємодії.
Крім спортивних активностей, Favbet Foundation сприяє розвитку освіти. У 2023 році понад 5500 школярів отримали набори для навчання та спорту, а 352 підлітки пройшли ІТ-курси, що відкривають шлях до сучасних професій.
Завдяки участі Андрія Матюхи фонд поєднує розвиток спорту з освітніми можливостями, охоплюючи молодь не лише як спортсменів, а як майбутніх професіоналів у різних галузях.
Андрій Матюха і Favbet Foundation: бачення розвитку через спорт
Для Матюхи Андрія Валерійовича розвиток спорту — це інструмент формування сильної нації. Йдеться не лише про фізичну підготовку, а про цілісний підхід до виховання свідомої молоді, готової діяти у складних обставинах.
Favbet Foundation під керівництвом Андрія Матюхи реалізує проєкти, що сприяють зміцненню інституційного спорту, розвитку тренерського складу та доступності секцій у громадах.
Досягнення фонду: реалізовані освітні ініціативи для понад 5000 школярів, а також відкриті безкоштовні секцій у Києві.
Участь Матюхи Андрія Валерійовича і Favbet Foundation у суспільно-орієнтованих програмах демонструє, як відповідальний менеджмент може змінювати середовище, створюючи умови для зростання українського спорту.