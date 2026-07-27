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Financial Times

Андреа Пирло выбыл из борьбы за пост тренера сборной Италии из-за сотрудничества с российским букмекером – СМИ

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Легендарный футболист Андреа Пирло больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной Италии из-за критики его сотрудничества с российской букмекерской компанией Fonbet. Пирло отрицает политическую поддержку России, называя сотрудничество исключительно коммерческим.

Андреа Пирло выбыл из борьбы за пост тренера сборной Италии из-за сотрудничества с российским букмекером – СМИ

Легендарный итальянский футболист Андреа Пирло больше не претендует на пост главного тренера сборной Италии после критики из-за его сотрудничества с российской букмекерской компанией Fonbet. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

По информации издания, кандидатура Пирло вызвала возражения среди итальянских политиков из-за его роли глобального амбассадора российского букмекера Fonbet. Критики подчеркивали, что наставник национальной команды не должен быть связан с компанией из страны-агрессора.

Сам Пирло подтвердил, что больше не является кандидатом на пост главного тренера сборной.

"Вчера вечером я узнал, что больше не являюсь кандидатом на пост главного тренера сборной Италии", – написал он в Instagram.

Бывший футболист также отверг обвинения в политической поддержке России, объяснив, что его сотрудничество с Fonbet связано исключительно с работой в Объединенных Арабских Эмиратах и носит коммерческий характер.

"Профессиональное сотрудничество, которое стало предметом последних споров, возникло в рамках моей работы в Объединенных Арабских Эмиратах и носит исключительно коммерческий и спортивный характер. Придание этому сотрудничеству политического значения означает приписывать мне убеждения, которые я никогда не высказывал и которые мне не присущи", – заявил Пирло.

Он также отметил, что сожалеет о том, что сугубо спортивный вопрос быстро превратился в публичную политическую дискуссию.

По данным The Guardian, несмотря на поддержку со стороны технического директора Федерации футбола Италии Паоло Мальдини, споры вокруг контракта Пирло с российской компанией фактически лишили его шансов возглавить национальную команду. Среди основных претендентов на этот пост теперь называют Роберто Манчини и Антонио Конте.

Напомним

Пеп Гвардиола отклонил предложение Итальянской федерации футбола из-за желания посвятить время семье. Андреа Пирло было предложено возглавить сборную Италии на четыре года.

Андрей Тимощенков

Спорт
российская пропаганда
Хранитель
Пеп Гвардиола
Италия
Объединенные Арабские Эмираты