Анбандлинг "Нафтогаза" будет завершен сразу после решения Стокгольмского арбитража - Минэнергоугля
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Процесс разделения НАК "Нафтогаз Украины" будет завершен сразу после вынесения решения Стокгольмским арбитражом по делу "Нафтогаза" и "Газпрома". Об этом шла речь во время встречи заместителя министра энергетики и угольной промышленности Натальи Бойко с представителями Всемирного банка, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэнергоугля.
По информации министерства, стороны обсудили вопросы связи между добычей и сбытом, а также процесс разделения НАК "Нафтогаз Украины".
"В этом контексте проинформировано, что сегодня соответствующей рабочей группой проведена подготовительная работа, которая позволит сразу после решения Стокгольмского арбитража быстро и качественно выполнить анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины", - говорится в сообщении ведомства.
В то же время и.о. главы правления ПАО "Магистральные газопроводы Украины" В.Ноздрин отметил, что на сегодня все процессы на завершающей стадии.
В частности, уточнил он, это касается функций управления и предоставления услуг ІТ, бухгалтерского учета, диспетчеризации ГТС, то есть задач, которые не могут влиять на решение Стокгольмского арбитража.
Напомним, в Энергосообществе выступили за газотранспортный филиал в "Укртрансгазе".