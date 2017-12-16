Анбандлінг "Нафтогазу" буде завершений відразу після рішення Стокгольмського арбітражу - Міненерговугілля

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Процес розділення НАК “Нафтогаз України” буде завершений відразу після винесення рішення Стокгольмського арбітражу у справі “Нафтогазу” та “Газпрому”. Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Наталії Бойко з представниками Світового банку, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міненерговугілля.