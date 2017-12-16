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Анбандлінг "Нафтогазу" буде завершений відразу після рішення Стокгольмського арбітражу - Міненерговугілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Процес розділення НАК “Нафтогаз України” буде завершений відразу після винесення рішення Стокгольмського арбітражу у справі “Нафтогазу” та “Газпрому”. Про це йшлося під час зустрічі заступника міністра енергетики та вугільної промисловості Наталії Бойко з представниками Світового банку, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міненерговугілля.

За інформацією міністерства, сторони обговорили питання щодо зв’язку між видобуванням та збутом, а також процесу розділення НАК “Нафтогаз України”.

“У цьому контексті поінформовано, що на сьогодні відповідною робочою групою проведено підготовчу роботу, яка дозволить одразу після рішення Стокгольмського арбітражу швидко і якісно виконати анбандлінг НАК “Нафтогаз України”, - йдеться у повідомленні відомства.

Водночас в.о. голови правління ПАТ “Магістральні газопроводи України” В.Ноздрін зазначив, що на сьогодні всі процеси на завершальній стадії.

Зокрема, уточнив він, це стосується функцій управління і надання послуг ІТ, бухгалтерського обліку, диспетчеризації ГТС, тобто завдань, які не можуть впливати на рішення Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, в Енергоспівтоваристві виступили за газотранспортну філію в “Укртрансгазі”.

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