"Аналоговнет": Генштаб ВСУ показал видео колонны уничтоженных вертолетов вс рф

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"Аналоговнет)) Украинские защитники поспособствовали разработке новых модификаций вертолетов в " воздушно-космических силах росийской федерации". Так глядишь появятся и"наземно-космические войска". Видео колонны уничтоженных вертолетов вс рф", - указали в Генштабе ВСУ, обнародовав видео.

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18 марта на брифинге в ОП сообщили, что аэродром в Чернобаевке, который россияне используют как свой командный пункт и место сбора самолет, снова порадовал результатом. Вооруженные силы Украины вновь нанесли удар по аэродрому Чернобаевки, и по предварительным данным уничтожили командный пункт 8-й общевойсковой армии российской федерации Южного военного округа рф.

Вечером 18 марта советник главы ОП Алексей Арестович сообщил в Facebook, что "мы снова влупили их только в Чернобаевке. В шестой раз".