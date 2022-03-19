"Аналоговнет": Генштаб ВСУ показал видео колонны уничтоженных вертолетов вс рф

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19:03 • 35978 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 100606 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 103501 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 94044 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 66690 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 79441 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Генеральный штаб ВСУ показал видео колонны уничтоженных вертолетов вс рф, пишет УНН.

Цитата

"Аналоговнет)) Украинские защитники поспособствовали разработке новых модификаций вертолетов в " воздушно-космических силах росийской федерации". Так глядишь появятся и"наземно-космические войска". Видео колонны уничтоженных вертолетов вс рф", - указали в Генштабе ВСУ, обнародовав видео.

Дополнение

18 марта на брифинге в ОП сообщили, что аэродром в Чернобаевке, который россияне используют как свой командный пункт и место сбора самолет, снова порадовал результатом. Вооруженные силы Украины вновь нанесли удар по аэродрому Чернобаевки, и по предварительным данным уничтожили командный пункт 8-й общевойсковой армии российской федерации Южного военного округа рф.

Вечером 18 марта советник главы ОП Алексей Арестович сообщил в Facebook, что "мы снова влупили их только в Чернобаевке. В шестой раз".

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