"Аналоговнет": Генштаб ЗСУ показав відео колони знищених вертольотів зс рф

Цитата

"Аналоговнет)) Українські захисники посприяли розробці нових модифікацій вертольотів у "воздушно-космических силах росийской федерации". Так дивись з’являться і "назємно-космические войска". Відео колони знищених вертольотів зс рф", - вказали у Генштабі ЗСУ, оприлюднивши відео.

Доповнення

18 березня на брифінгу в ОП повідомили, що аеродром в Чорнобаївці, який росіяни використовують як свій командний пункт і місце збору літаків, знову порадував результатом. Збройні сили України знову нанесли удар по аеродрому Чорнобаївки, і за попередніми даними знищили командний пункт 8-ї загальновійськової армії російської федерації Південного військового округу рф.

Увечері 18 березня радник глави ОП Олексій Арестович повідомив у Facebook, що "ми знову влупили їх щойно в Чорнобаївці. Вшосте".