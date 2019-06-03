Аналитики зафиксировали рост стоимости квартир в столичных новостройках
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Средние цены на квартиры в новостройках Киева в мае 2019 года составили 25415 грн/кв.м, по сравнению с апрелем средняя цена увеличилась на 1,5% (± 1,4%). Об этом УНН сообщает со ссылкой на аналитический обзор специализированного портала Столичная недвижимость.
За год средняя стоимость 1 кв. м квартир в новостройках Киева увеличилась на 5,8%. С января 2019 года - выросла на 3,4%.
Уменьшение средних цен в прошедшем месяце наблюдалось в Печерском (на 5,1%), Голосеевском (на 2,6%), Соломенском (на 1%) и Дарницком (на 0,1%) районах. В других районах увеличение составило от 1% в Святошинском до 3,1% в Подольском.
Как пояснили у крупнейшего столичного застройщика, стоимость будет расти. Соответственно будет расти и стоимость квадратного метра жилья. Директор Департамента по продажам и маркетингу ХК "Киевгорстрой" Татьяна Маркова пояснила, что этому способствует ряд факторов.
"Новостройки дорожают. На некоторые объекты компания уже повысила цены, на другие будет повышать, несмотря на рост самого объекта или изменений факторов, непосредственно влияющих на ценообразование. Связано это, прежде всего, с тем, что повышается цена на все комплектующие, все дорожает, растет и цена строительства "квадрата", - пояснила Маркова.
По ее словам, рост цен влияет на продажи только частично, ведь покупка жилья - не сиюминутное решение.
Она напомнила, что о повышении цен "Киевгорстрой" всегда предупреждает заранее, давая возможность тем, кто откладывал покупку, не упустить возможности купить жилье по старой цене.
Кроме того, она отметила, что застройщик и банки-партнеры предлагают рассрочку и ипотеку.