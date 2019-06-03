Аналітики зафіксували зростання вартості квартир у столичних новобудовах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Середні ціни на квартири у новобудовах Києва в травні 2019 року склали 25415 грн/кв.м, у порівнянні з квітнем середня ціна збільшилась на 1,5% (±1,4%). Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичний огляд спеціалізованого порталу Столична нерухомість.
За рік середня вартість 1 кв. м квартир у новобудовах Києва збільшилась на 5,8%. З січня 2019 року – зросла на 3,4%.
Зменшення середніх цін у минулому місяці спостерігалося у Печерському (на 5,1%), Голосіївському (на 2,6%), Солом’янському (на 1%) та Дарницькому (на 0,1%) районах. В інших районах збільшення склало від 1% у Святошинському до 3,1% у Подільському.
Як пояснили у найбільшого столичного забудовника, вартість будівництва буде рости. Відповідно буде зростати і вартість квадратного метра житла. Директор Департаменту з продажу та маркетингу ХК "Київміськбуд" Тетяна Маркова пояснила, що цьому сприяє низка факторів.
"Новобудови дорожчають. На деякі об'єкти компанія вже підвищила ціни, на інші підвищуватиме, зважаючи на зростання самого об'єкта або змін факторів, які безпосередньо впливають на ціноутворення. Пов'язано це, передусім, з тим, що підвищується ціна на всі комплектуючі, все дорожчає, зростає і ціна будівництва "квадрата", - пояснила Маркова.
За її словами, зростання цін впливає на продаж лише частково, адже купівля житла — не одномоментне рішення.
Вона нагадала, що про підвищення цін "Київміськбуд" завжди попереджає заздалегідь, даючи можливість тим, хто відкладав покупку, не упустити можливості купити житло за старою ціною.
Окрім того, вона зазначила, що забудовник і банки-партнери пропонують розстрочку та іпотеку.