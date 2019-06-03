Аналітики зафіксували зростання вартості квартир у столичних новобудовах

КИЇВ. 3 червня. УНН. Середні ціни на квартири у новобудовах Києва в травні 2019 року склали 25415 грн/кв.м, у порівнянні з квітнем середня ціна збільшилась на 1,5% (±1,4%). Про це УНН повідомляє з посиланням на аналітичний огляд спеціалізованого порталу Столична нерухомість.