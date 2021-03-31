Аналитики с Уолл-стрит спрогнозировали будущие алкогольные тенденции с помощью Instagram
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Команда аналитиков с Уолл-стрит отслеживала сообщения в Instagram, чтобы узнать, какими могут быть следующие тенденции алкогольного рынка и пришли к очень интересным выводам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Drinks Business.
Детали
Так, группа Bank of America подсчитала, что количество разговоров в Instagram о готовых коктейлях составляет около 40% от количества обсуждений, посвященных слабоалкогольным напиткам, которые вот уже несколько лет очень популярны в США. При этом обсуждения уже находятся на более высоком уровне, чем тогда, когда рынок слабоалкоголки только начал расти.
Пока что готовые коктейли составляют 3% рынка спиртных напитков США, что в 23 раза меньше, чем у растущих в потреблении слабоалкогольных напитков, которые очень быстро превращаются в альтернативу пива.
Исследование предполагает, что аудитория готовых бутилированных коктейлей взрослее – от 30 до 44 лет, по сравнению с возрастной группой от 21 до 29 лет, которые предпочитают слабоалкогольные и крепкие алкогольные напитки.
Отметим, что в ТОП-5 самых популярных слабоалкогольных напитков от украинских производителей входят торговые марки "Beer Mix", "Shake", коктейли завода "Оболонь", "King's Bridge" и "Longmixer" от ЛВЗ "Prime".
Напомним, что ранее эксперты "Longmixer" поделились лайфхаком о том, как организовать ровно за 5 минут вечеринку с готовыми коктейлями бренда - "Мохито", "Пина Колада", сингапурским "Слингом" и "Джин-Физом".
Отметим, что тренд на слабоалкогольные напитки последние несколько лет вытесняет по популярности пиво, особенно - в США.