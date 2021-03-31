Аналітики з Волл-стріт спрогнозували майбутні алкогольні тенденції за допомогою Instagram

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Так, група Bank of America підрахувала, що кількість розмов в Instagram про готові коктейлі становить близько 40% від кількості обговорень, присвячених слабоалкогольним напоям, які ось уже кілька років дуже популярні в США. При цьому обговорення вже перебуває на вищому рівні, ніж тоді, коли ринок слабоалкоголки тільки почав рости.

Наразі готові коктейлі становлять 3% ринку спиртних напоїв США, що в 23 рази менше, ніж у зростаючих в споживанні слабоалкогольних напоїв, які дуже швидко перетворюються в альтернативу пива.

Дослідження передбачає, що аудиторія готових бутильованих коктейлів доросліша - від 30 до 44 років, у порівнянні з віковою групою від 21 до 29 років, які вважають за краще слабоалкогольні та міцні алкогольні напої.

Відзначимо, що в ТОП-5 найпопулярніших слабоалкогольних напоїв від українських виробників входять торговельні марки "Beer Mix", "Shake", коктейлі заводу "Оболонь", "King's Bridge" і "Longmixer" від ЛГЗ "Prime".

Нагадаємо, що раніше експерти "Longmixer" поділилися лайфхаком про те, як організувати рівно за 5 хвилин вечірку з готовими коктейлями бренду - "Мохіто", "Піна Колада", сінгапурським "Слінгом" і "Джин-Фізом".

Відзначимо, що тренд на слабоалкогольні напої останні кілька років витісняє за популярністю пиво, особливо - в США.