Лайфхак для тех, кто сбился с ног: вечеринка с коктейлями ровно за 5 минут на Новый год

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ТОП-3 самых необычных алкогольных напитков, которые следует попробовать на Новый год.

Для начала все же необходимо посетить магазин, чтобы запастись фруктами и всем, чем традиционно украшают коктейли: киви, апельсинами, лимонами, мятой, коктейльными вишнями - ограничивайтесь только собственной фантазией.

А теперь самое главное: нет необходимости "сгребать" с полок кучу алкогольных ингредиентов для сложных многокомпонентных коктейлей. Главным и единственным секретом вашей экспресс-вечеринки с коктейлями станут уже готовые слабоалкогольные напитки.

Так, у бренда LONGmixER есть целая палитра из четырех самых популярных в мире классических коктейлей. Поэтому теперь, чтобы эффектно подать гостям любимый всеми коктейль "Мохито", достаточно добавить на дно высокой стакана немного ледяной крошки и мяты - и залить в него LONGmixER Mojito.

Любителям современной классики налейте "Пина колада", которая дарит реальное ощущение праздника. Если потратите время, чтобы украсить бокал ломтиком ананаса, то приготовление коктейля займет ровно одну минуту, а если взять консервированные кольца фрукта - то секунды.

У бренда также позаботились и о любителях азиатской экзотики: культовый сингапурский "Слинг", который является исторической реликвией Сингапура, достаточно украсить в высоком бокале ломтиком ананаса или апельсина.

А вот хит баров тихоокеанских лайнеров 1920-х годов "Джин-Физ" можно сделать гвоздем коктейльной новогодней вечеринки в стиле гангстерского Чикаго. Для этого очень хорошо охладите LONGmixER GinFizz и залейте в высокий стакан, наполненный несколькими кольцами апельсина или ломтиками лимона.

Поэтому если времени мало - не стоит тратить нервы зря, достаточно просто разлить бокалами вкусные готовые коктейли, украсив всем, что есть под рукой. Ведь главное - чтобы сил и хорошего настроения хватило на всю новогоднюю ночь.