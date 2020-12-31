Лайфхак для тих, хто збився з ніг: вечірка з коктейлями рівно за 5 хвилин на Новий рік

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 5454 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 17772 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 42670 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 91060 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 177214 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 205740 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 180356 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 171568 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115473 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89778 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.5м/с
68%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 83711 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 100733 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 18195 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 44049 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 23828 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 8326 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 204977 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 236402 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 325161 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 487297 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 5628 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 8834 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 44743 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 48188 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 52554 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Лайфхак для тих, хто збився з ніг: вечірка з коктейлями рівно за 5 хвилин на Новий рік

Київ • УНН

 • 11666 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Повсякденні графіки, дедлайни і передноворічна метушня іноді збивають з ніг навіть найбільш стійких. Коли здається, що сил більше ні на що не залишилося, алкогольні експерти бренду LONGmixER поділилися з УНН простим лайфхаком, як можна буквально за лічені хвилини підготувати оригінальну вечірку з коктейлями на Новий рік.

Лайфхак для тих, хто збився з ніг: вечірка з коктейлями рівно за 5 хвилин на Новий рік

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ТОП-3 найбільш незвичайних алкогольних напоїв, які слід спробувати на Новий рік.

Для початку все-таки необхідно відвідати магазин, щоб запастися фруктами і всім, чим традиційно прикрашають коктейлі: ківі, апельсинами, лимонами, м'ятою, коктейльними вишнями - обмежуйтеся лише власною фантазією.

А тепер найголовніше: немає необхідності "згрібати" з полиць купу алкогольних інгредієнтів для складних багатокомпонентних коктейлів. Головним і єдиним секретом вашої експрес-вечірки з коктейлями стануть вже готові слабоалкогольні напої.

Так, у бренду LONGmixER є ціла палітра із чотирьох найпопулярніших у світі класичних коктейлів. Тому тепер, щоб ефектно подати гостям улюблений усіма коктейль "Мохіто", досить додати на дно високої склянки трохи крижаної крихти і м'яти - і залити в неї LONGmixER Mojito.

Любителям сучасної класики налийте "Піна коладу", яка дарує реальне відчуття свята. Якщо витратите час, щоб прикрасити келих скибочкою ананасу, то приготування коктейлю займе рівно одну хвилину, а якщо взяти консервовані кільця фрукту - то секунди.

У бренду також подбали і про любителів азіатської екзотики: культовий сінгапурський "Слінг", який є історичною реліквією Сінгапуру, досить прикрасити у високому бокалі скибочкою ананасу або апельсину.

А ось хіт барів тихоокеанських лайнерів 1920-х років "Джин-Фіз" можна зробити цвяхом коктейльної новорічної вечірки у стилі гангстерського Чикаго. Для цього дуже добре охолодіть LONGmixER GinFizz і залийте у високу склянку, наповнену кількома кільцями апельсину або скибочками лимону.

Тому якщо часу обмаль - не варто витрачати нерви даремно, досить просто розлити келихами смачні готові коктейлі, прикрасивши всім, що є під рукою. Адже головне - щоб сил і гарного настрою вистачило на всю новорічну ніч.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26