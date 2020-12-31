Лайфхак для тих, хто збився з ніг: вечірка з коктейлями рівно за 5 хвилин на Новий рік
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Повсякденні графіки, дедлайни і передноворічна метушня іноді збивають з ніг навіть найбільш стійких. Коли здається, що сил більше ні на що не залишилося, алкогольні експерти бренду LONGmixER поділилися з УНН простим лайфхаком, як можна буквально за лічені хвилини підготувати оригінальну вечірку з коктейлями на Новий рік.
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Для початку все-таки необхідно відвідати магазин, щоб запастися фруктами і всім, чим традиційно прикрашають коктейлі: ківі, апельсинами, лимонами, м'ятою, коктейльними вишнями - обмежуйтеся лише власною фантазією.
А тепер найголовніше: немає необхідності "згрібати" з полиць купу алкогольних інгредієнтів для складних багатокомпонентних коктейлів. Головним і єдиним секретом вашої експрес-вечірки з коктейлями стануть вже готові слабоалкогольні напої.
Так, у бренду LONGmixER є ціла палітра із чотирьох найпопулярніших у світі класичних коктейлів. Тому тепер, щоб ефектно подати гостям улюблений усіма коктейль "Мохіто", досить додати на дно високої склянки трохи крижаної крихти і м'яти - і залити в неї LONGmixER Mojito.
Любителям сучасної класики налийте "Піна коладу", яка дарує реальне відчуття свята. Якщо витратите час, щоб прикрасити келих скибочкою ананасу, то приготування коктейлю займе рівно одну хвилину, а якщо взяти консервовані кільця фрукту - то секунди.
У бренду також подбали і про любителів азіатської екзотики: культовий сінгапурський "Слінг", який є історичною реліквією Сінгапуру, досить прикрасити у високому бокалі скибочкою ананасу або апельсину.
А ось хіт барів тихоокеанських лайнерів 1920-х років "Джин-Фіз" можна зробити цвяхом коктейльної новорічної вечірки у стилі гангстерського Чикаго. Для цього дуже добре охолодіть LONGmixER GinFizz і залийте у високу склянку, наповнену кількома кільцями апельсину або скибочками лимону.
Тому якщо часу обмаль - не варто витрачати нерви даремно, досить просто розлити келихами смачні готові коктейлі, прикрасивши всім, що є під рукою. Адже головне - щоб сил і гарного настрою вистачило на всю новорічну ніч.