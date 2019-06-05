Аналитики подсчитали возможные убытки от изменения климата
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. Почти 1 триллион долларов могут стоить изменения климата для 200 крупнейших компаний, недооценивающих риски глобальных изменений, сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.
По данным отчета некоммерческой организации CDP (Carbon Disclosure Project), убытки ожидаются в ближайшие пять лет.
В своем исследовании организация проанализировала данные собранны в ходе опроса 215-ти крупнейших компаний от Apple и Microsoft в Unilever и Nestle.
Таким образом с изменениями климата резко возросла обеспокоенность инвесторов. Нанести значительный ущерб смогут такие погодные факторы как жара, засуха, штормы и лесные пожары. Компаниям придется противостоять будущим рискам стимулируя инвестиции в чистые отрасли промышленности.
Как сообщалось ранее, в Украине впервые снизился выброс парниковых газов при росте ВВП.