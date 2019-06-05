Аналітики підрахували можливі збитки від зміни клімату

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КИЇВ. 5 червня. УНН. Майже 1 трильйон доларів можуть коштувати зміни клімату для 200 найбільших компаній, які недооцінюють ризики глобальних змін, повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.

За даними звіту некомерційної організації CDP (Carbon Disclosure Project), збитки очікуються в найближчі п'ять років.
У своєму дослідженні організація проаналізувала дані зібрані під час опитування 215-ти найбільших компаній від Apple і Microsoft до Unilever і Nestle.

Таким чином зі змінами клімату різко зросла стурбованість інвесторів. Завдати значних збитків зможуть такі погодні фактори як спека, посуха, шторми і лісові пожежі. Компаніям доведеться протистояти майбутнім ризикам стимулюючи інвестиції в чисті галузі промисловості.

Як повідомлялося раніше, в Україні вперше знизився викид парникових газів при зростанні ВВП.

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