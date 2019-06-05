Аналітики підрахували можливі збитки від зміни клімату
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. Майже 1 трильйон доларів можуть коштувати зміни клімату для 200 найбільших компаній, які недооцінюють ризики глобальних змін, повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
За даними звіту некомерційної організації CDP (Carbon Disclosure Project), збитки очікуються в найближчі п'ять років.
У своєму дослідженні організація проаналізувала дані зібрані під час опитування 215-ти найбільших компаній від Apple і Microsoft до Unilever і Nestle.
Таким чином зі змінами клімату різко зросла стурбованість інвесторів. Завдати значних збитків зможуть такі погодні фактори як спека, посуха, шторми і лісові пожежі. Компаніям доведеться протистояти майбутнім ризикам стимулюючи інвестиції в чисті галузі промисловості.
Як повідомлялося раніше, в Україні вперше знизився викид парникових газів при зростанні ВВП.